huffingtonpost

: Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza - HuffPostItalia : Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza - grillotalpa : RT @HuffPostItalia: Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ilgialloverde congela i fondi previsti dal Bando, una cifra di oltre due miliardi di euro destinata alla riqualificazione delle aree più in difficoltà delle città del nostro Paese. Lega e 5Stelle si difendono asserendo che in realtà quei fondi saranno redistribuiti tra tutti i comuni, e non solo tra i circa cento che partecipavano al progetto, ma poco cambia: sostenere gli enti locali significherebbe trovare nuovi fondi, non distrarli da un obiettivo specifico come quelloriqualificazione.Per aiutare il nostro sistema urbano sarebbe necessario costruire una politica organica per le città: con leggi coraggiose contro la rendita e per l'accesso alla casa, con investimenti seri sul ferro e sui trasporti locali, con norme stringenti sull'uso degli spazi ed i processi di rigenerazione, con una riforma amministrativa che riscriva la ...