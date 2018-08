Il governo alla prova dell' Iva I vicepremier | Non aumenta

Il governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 - 5 mld nel 2019 : Una cifra al di sotto di quella immaginata qualche tempo fa. Una 'una tantum' che però, dicono al Mef, non sarebbe un condono, prevista il prossimo anno per non sovrapporsi alla rottamazione -

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale , ...

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale, dispone la cessione di altre 12 unità navali alla Guardia costiera libica da parte dell'Italia per il controllo al traffico di migranti. Si tratta di 10 unità Cp, classe 500, in dotazione al ...

Vaccini - Regioni contro il governo : "Pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini, Regioni contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle ...

Vaccini - Regioni contro il governo : <br>"pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini, Regioni contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle ...

"Attentato alla salute pubblica" Fi vuol denunciare il governo : Sui vaccini il governo si divide e le opposizioni vanno all'attacco. Il rinvio di un anno dell'obbligo per i bambini di asili nido e scuole materne provoca un'alzata di scudi di medici, giuristi e ...

Alcune Regioni minacciano il ricorso alla Consulta contro il governo sui vaccini : È scontro tra maggioranza e opposizioni sulla proroga dell'obbligo vaccinale, contenuto in un emendamento al dl milleproroghe, che dovrebbe essere approvato domani in Senato. Il segretario del Pd Maurizio Martina promette "ostruzionismo" in Parlamento ma qualora il provvedimento passasse e si riuscisse a farlo diventare legge prima della pausa estiva, le Regioni, in particolare quelle guidate dal centrosinistra, annunciano ...

Vaccini - Regioni contro il governo : "pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini il Piemonte contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza ...

Il "fronte" delle Regioni contro il governo : "Pronti a ricorrere alla Consulta" : Antonio Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni: "La proroga dell'obbligo è un passo indietro. Vogliamo essere sentiti da Palazzo Chigi"

Vaccini - il "fronte" delle regioni contro il governo : "Pronte a ricorrere alla Consulta" : Antonio Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute delle regioni: "La proroga dell'obbligo è un passo indietro. Vogliamo essere sentiti da Palazzo Chigi"

Pensioni - il governo alla prova del nove : il piano Di Maio per cancellare i privilegi : Dopo lo stop alle Pensioni d'oro e il taglio dei vitalizi si conferma l'idea del governo: eliminare i vecchi privilegi per...

Dalla difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...

Conti pubblici - vertice di governo sulla legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga verso i 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti, livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...

Conti pubblici - vertice di governo sulla legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga a 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti , livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...