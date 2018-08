Il giallo della scorta di Di Maio | Scelti da lui | Una fake news

Il giallo della ragioniera di Cittadella scomparsa da 8 giorni. Soldi spariti e stanza sottosopra : Di lei non si hanno più notizie da otto giorni. Rimangono solo una camera in disordine, degli appuntamenti mancati, dei Soldi spariti e una macchina vuota parcheggiata di fronte alla stazione. Anna Fasol, ragioniera 59enne di Cittadella, nell'Alta Padovana, è scomparsa nel pomeriggio di lunedì 30 luglio senza apparente motivo: aveva un appuntamento in banca insieme al titolare della ditta di carni per cui lavora, ma a ...

Milleproroghe - slitta di un anno obbligo vaccini per scuola e nido - giallo in Aula sul 'vaffa' della Taverna : slitta di un anno l'obbligo di vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi introdotto dalla legge Lorenzin. La norma del decreto Milleproroghe è passata al Senato con 149 sì, un'...

Vaccini - il giallo del “vaffanculo” della vicepresidente Taverna. Insorgono Pd e FI. Casellati : “Inaccettabile - ora verifiche” : Altro duro scontro, in aula, al Senato, tra maggioranza e opposizione. A far surriscaldare gli animi è stata la votazione sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe per far slittare al prossimo anno il divieto di accesso alla scuola materna per i figli delle famiglie che non hanno prodotto la documentazione sul piano vaccinale. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, protagonista di un intervento accorato, secondo quanto riferito ...

Le parole chiave della neolingua gialloverde - da Twitter al governo : ... mentre rassicura i suoi follower che gli chiedono conto di certi atteggiamenti troppo cauti dell'esecutivo, dove c'è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a immolarsi contro i desideri no-euro. ...

Il giallo della donna precipitata : ha 22 anni - possibile tentato omicidio : donna precipitata Sarebbe una tedesca di 22 anni, ma il condizionale è d'obbligo, non essendoci stato ancora un riconoscimento ufficiale, la donna rimasta gravemente ferita, la scorsa notte, dopo ...

D'ESTATE I LIMONI SONO VERDI Lo stereotipo del limone giallo non tiene conto della naturalità - della stagionalità e del Made in Italy. : ... coltivati nel rispetto di standard rigorosi imposti dal nostro Stato e dall'Europa che limitano o vietano l'uso di molti fitofarmaci ammessi in altri paesi del mondo dai quali continuano le ...

Morte di Marchionne : Fca non sapeva della malattia - è giallo : Anche se la vicenda potrebbe apparire di cattivo gusto, la persona di Sergio Marchionne continua a far parlare di sé [VIDEO] anche dopo la Morte, avvenuta appena due giorni fa, il 25 luglio, nell’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato. A far esplodere nuovamente i retroscena è stato proprio un comunicato emanato ieri dai vertici della clinica zurighese in cui viene confermato che l’ex ad di FCA si stesse sottoponendo ...

Trapani - il 'giallo' della mancata cessione societaria ricorda il 'pasticcio Samb' : Corsi e ricorsi storici nel 'caso Trapani'. La trattativa che doveva portare la societa' nelle mani dell'imprenditore Francesco Agnello sarebbe saltata, stando a quanto affermano le fonti interne al club, nello specifico la dottoressa Paola Iracani che svolge il ruolo di amministratore delegato dalla famiglia Morace. Ma come riporta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Agnello afferma ben altro, sostenendo di essere diventato titolare ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Bentornato Quintana - Thomas sempre più in giallo - Froome per la prima volta in difficoltà : Finalmente Nairo Quintana torna a rendersi protagonista in positivo. Il colombiano della Movistar conquista la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, lasciando sul posto l’irlandese Daniel Martin a 28″ e gli altri diretti avversari: Geraint Thomas acquisisce anche una manciata di secondi di abbuono oltre ad ulteriori 5″ rispetto a Primoz Roglic e Tom Dumoulin. In difficoltà Chris Froome, a 1’35” dal leader ...

“Ecco la causa della morte”. Marchionne - a poche ore dal decesso spunta il giallo. Cosa è successo : Una notizia che ha colpito e addolorato l’Italia, quella della morte di Sergio Marchionne, scomparso a 66 anni compiuti da poco, a giugno. L’ex ceo di Fca era ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Nella stressa struttura è venuto a mancare per un attacco di cuore: a rivelarlo ...

Brunico - il giallo della donna morta nel rogo di casa : “Nicoleta strangolata da un cavo” : La donna trovata priva di vita in un appartamento devastato da un incendio a Brunico in realtà è morta strangolata prima ancora dell'arrivo delle fiamme. Gli inquirenti per il momento non escludono alcuna ipotesi, dall’omicidio al gesto estremo. La vittima è Nicoleta Caciula, una 46enne rumena da tempo residente in Alto Adige.Continua a leggere

«Beyoncé mi fai una pip...». giallo sul video della Pausini al concerto : Qualcuno le giudica parole offensive, altri ci scherzano sopra. C'è addirittura chi non ci crede: 'è un fake', dice. Fatto sta che il video della Pausini, vero o falso che sia, che canta 'Beyoncé mi ...

Olsen alla Roma / Ultime notizie : il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson in giallorosso : Olsen alla Roma, Ultime notizie: il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson Becker già ceduto per una cifra record al Liverpool. Ufficialità nelle prossime ore con accordo raggiunto.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Tour de France : Fraile re della 14esima tappa - Thomas sempre in giallo : TORINO - Omar Fraile ha vinto la 14esima tappa del Tour de France , 188 km con partenza da Saint-Paul-Trois-Chateaux e arrivo a Mende . Lo spagnolo della Astana ha preceduto il Francese Julian ...