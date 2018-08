Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle

Agenzia delle Entrate - nuovo direttore il generale della GdF Maggiore - : Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella tarda serata di mercoledì 8 agosto. Azzerati anche i vertici dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio. Di Maio: l'Iva non deve aumentare, ...

Agenzia entrate - nuovo capo è generale della Gdf Maggiore. Demanio e Dogane - vertici azzerati : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo...

Agenzia entrate - nuovo capo è generale della Gdf Maggiore. Demanio e Dogane - vertici azzerati : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore. “Azzerati i vertici di Dogane e Demanio” : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

Il Cdm nomina un generale della Gdf come nuovo direttore dell'Agenzia dell'Entrate (dovrà fare la pace fiscale) : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell'Agenzia dell'Entrate. Il prefetto Riccardo Caprino è stato scelto per l'Agenzia del Demanio e Benedetto Mineo alle Dogane."Questa sera abbiamo nominato il generale della guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell'Agenzia delle Entrate. E' un ...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore. Mineo e Caprino a Dogane e Demanio : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

Governo - il generale della Gdf Maggiore sarà il nuovo Mr. Fisco : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, a quanto apprende l'Ansa, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal Governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo ...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, a quanto apprende l’ANSA, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell’Agenzia dell’entrate. L'articolo Agenzia delle entrate, nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in seconda posizione alle spalle della Russia : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Un argento ed un bronzo il computo delle prime due gare del Nuoto sincronizzato. Dopo il bronzo di Costanza Ferro e di Linda Cerruti nel duo tecnico, arriva l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, alle spalle della Russia, in vetta al medagliere con due ori. medagliere Europei Nuoto ...

Astrofisica : la prima verifica della relatività generale di Einstein nei pressi di un buco nero supermassiccio : Oscurato da spesse nubi di polvere opaca, il buco nero supermassiccio più vicino alla Terra si trova a circa 26 000 anni luce da noi, nel cuore della Via Lattea. Questo mostro gravitazionale, con una massa di quattro milioni di volte quella del Sole, è circondato da un piccolo gruppo di stelle che gli orbitano intorno ad alta velocità. Questo ambiente estremo – il campo gravitazionale più forte nella nostra Galassia – è il luogo ...

Il Comandante generale della Guardia Costiera italiana in visita a Punta Campanella : Giovanni Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto, ha visitato questa mattina l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Ad accompagnarlo, Arturo Faraone, direttore marittimo della Campania e Guglielmo Cassone , Comandante della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. Il Presidente e il direttore del Parco Marino, Michele Giustiniani e Antonino Miccio hanno fatto gli onori di casa, insieme al sindaco di Massa ...

Tour de France - nuovi scossoni in classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Insularità. La Sardegna al tavolo tecnico in Corsica per la riunione generale della Commissione delle Isole : Questo appuntamento sarà un nuovo passaggio nel lavoro portato avanti in questi anni insieme alle Baleari e alla stessa Corsica e che si apre ad altre importanti realtà insulari. Occasione è la ...

I Retroscena di Blogo : Castellari e Salini per la direzione generale della Rai? : Il file Rai gira sui tavoli e sugli hard disk di chi se ne dovrà occupare prossimamente. Il nuovo governo giallo-verde ha evidentemente intenzione di procedere alle prossime nomine della televisione pubblica in modo serio, deciso, tirando dritto e arrivando ad occupare le caselle apicali della televisione pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla legge.Gli attuali vertici sono già scaduti, ed il 18 si procederà alla nomina del nuovo ...