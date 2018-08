il “Decreto dignità” è legge | visioni e revisioni di un provvedimento discusso

Come cambiano i contratti di lavoro con il “Decreto dignità” : Tutto quello che c'e da sapere sui nuovi voucher, sui contratti a tempo determinato e sul bonus per le nuove assunzioni The post Come cambiano i contratti di lavoro con il “decreto dignità” appeared first on Il Post.

Il "Decreto dignità" è legge : Il Senato ha approvato definitivmente la riforma del lavoro che punta a ridurre il precariato e che include anche norme contro il gioco d'azzardo

La Camera ha approvato il "Decreto dignità" : E lo ha in parte modificato dopo le critiche che aveva ricevuto: cosa c'è di nuovo nella norma con cui Di Maio vuole combattere il precariato (e il gioco d'azzardo)

Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del "Decreto dignità" : Tra le altre cose ha smenTito che la versione di Di Maio sulla "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica dell'INPS, e ha detto che «bisognava almeno sfogliarla per carpirne i contenuti»

Cosa prevede il "Decreto dignità" sulla pubblicità del gioco d'azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere

Che fine ha fatto il "Decreto dignità"? : Il decreto legge sul lavoro non è ancora stato nemmeno pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il suo percorso in Parlamento si annuncia delicato

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “Decreto Legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

Che cosa c'è nel "Decreto dignità" : È stato approvato ieri dal governo, ci sono "luci e ombre", come si dice: i contratti precari sono stati resi più complicati e costosi, ma non c'è niente per rendere più convenienti quelli a tempo indeterminato

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio approva il “Decreto dignità” e licenzia il Jobs Act (3 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato in CdM il Decreto Dignità. Mondiali, rimonta del Belgio sul Giappone, nei quarti sarà sfida al Brasile (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Tria e Lega fanno saltare il “Decreto Dignità”/ Di Maio teme per Reddito cittadinanza - Mef “mancano coperture” : Tria con la Lega di Salvini fanno saltare il "Decreto Dignità": ultime notizie, Di Maio minimizza "solo problemi di coperture, presto pronto" ma teme anche per Reddito di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “Decreto dignità” : Una semplice battuta d’arresto, o un caso politico? Problema tecnico banale e superabile, dicono i collaboratori del vicepremier Luigi di Maio. Ma c’è di mezzo anche la politica e le sue tensioni, se è vero che lo stop al «decreto dignità» - fortemente osteggiato dalle associazioni degli imprenditori, e pochissimo gradito alla Lega - è stato deciso...

Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “Decreto dignità” : mancano le coperture : Il Tesoro segnala la mancanza di coperture e le associazioni imprenditoriali premono sulla Lega per bloccare il dl. Il vicepremier Di Maio: “Stiamo provvedendo a bollature e vidimazioni, tutto sarà pronto entro lunedì o martedì”