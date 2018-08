Il cervello femminile è più attivo di quello maschile parola di scienziati

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) Glihanno scoperto una nuova differenza esistente tra i diversi sessi: a quanto pare, ilsarebbe piùdi. Ciò non vuol dire che le donne siano più intelligenti rispetto agli uomini, ma che l'afflusso di sangue nell'organo principale del sistema nervoso centrale è maggiore. Questo potrà aiutare i ricercatori a capire la predisposizione a malattie come l'Alzheimer.Lo studio, pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease, è stato condotto da un team della Amen Clinics di Newport, in California, il quale ha utilizzato una particolare tecnica di imaging nota come SPECT: si tratta di una Tomografia ad emissione di fotone singolo, la quale permette di misurare il flusso sanguigno all'interno del, identificando le regioni con un'elevata attività neurologica. Le immagini sono state ...