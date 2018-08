Il cambiamento del governo sono le tasse in più

Il governo del cambiamento - quello contro i giovani e la cultura : I 5 Stelle al Senato hanno votato contro un emendamento promosso dal Partito democratico che chiedeva di prorogare il Bonus cultura 18App anche per i ragazzi che diventeranno maggiorenni nel 2019.Prima vogliono abolirlo, poi ci ripensano, oggi invece lo prorogano solo per il 2018 senza certezze per il 2019, nonostante il governo precedente abbia già stanziato i soldi per questo Bonus. E nonostante ci sia stata una petizione che in soli 4 ...

TAV e TAP - le grandi opere dividono il governo del cambiamento : Dopo le tensioni degli scorsi giorni Lega e 5 Stelle smorzano i toni e cercano la quadra sulle grandi opere, a partire dalla TAV, l'alta velocità Torino-Lione, il dossier più caldo su cui Salvini ...

Lezioni dal Venezuela per l'Italia del cambiamento : E' importante ricordare questi impeti e afflati, non tanto per segnare una vittoria dell'economia come disciplina, un po' anche, lo devo ammettere,, ma soprattutto perché la passione per questo ...

Attribuire un evento meteo estremo al cambiamento del clima : Otto, vicedirettrice dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford, è una veterana della scienza dell'attribuzione, avendo condotto più di due dozzine di analisi. Il 4 giugno, per ...

Il figlio di Foa e i danni del governo del cambiamento. Di cosa parlare stasera a cena : cosa vorrà il governo su Consob? Un certo minennismo/gabanellismo è da escludere? Vediamo, perché stavolta a voler cavillare qualche argomento c'è, ma altrettanto c'è il rischio di far innervosire di brutto il Quirinale. E con Marcello Foa come butta? Non hai vinto ritenta era una scritta nelle go

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Donald Trump - un supporter del governo del cambiamento : Riguadagniamo la stima e la fiducia della prima economia del mondo occidentale e consolidiamo una sincera alleanza e uno storico legame commerciale, puntando anche sull'export." Dei 31 miliardi di ...

Il governo del cambiamento si affida ai dinosauri della prima e seconda Repubblica : I nomi che girano o che sono stati scelti per le aziende di Stato dall'esecutivo Lega - 5 Stelle sono gl stessi di sempre. E, in alcuni casi, piuttosto imbarazzanti

Conte : mio governo e quello Trump sono governi del cambiamento : Washington, 30 lug., askanews, - 'Il mio governo e quello di Trump sono governi del cambiamento, per migliorare la vita del popolo'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso ...

Conte - Tria - l'Europa ed il governo del cambiamento - e della continuità - : Senza voler derogare da quei canoni di razionalità che da sempre presidiano lo statuto dell'economia come scienza sociale.

Caldo bollente nel Nord del mondo : per gli esperti è il cambiamento climatico : Un Caldo eccezionale ha investito l’emisfero Nord del pianeta nelle ultime settimane, dalla Norvegia al Giappone, passando per la Francia e il Regno Unito. Una situazione eccezionale che persisterà anche nei prossimi giorni, secondo gli esperti. L’Organizzazione meteo mondiale (Wmo) prevede infatti che le alte temperature saranno superiori alla media stagionale dall’Irlanda alla Scandinavia ai Paesi baltici almeno fino ...

Pakistan - l’ex star del cricket Imram Khan vince le elezioni. L’uomo del cambiamento che ha rapporti con militari : È il partito dell’ex star del cricket Imram Khan, nemico giurato della corruzione ma con rapporti ambigui con l’establishment militare, ad ottenere la maggioranza alle elezioni in Pakistan. Il conservatore del Pti che si presenta come “l’uomo del cambiamento” e “della pulizia” è riuscito a scalzare dopo un decennio la Lega musulmana – guidata da Shehbaz Sharif, fratello dell’ex premier Nawaz. Dopo ...

Rai e governo del cambiamento Alla guida il renziano doc Salini : Fabrizio Salini nuovo ad della Rai del cambiamento? Sembrerebbe proprio l'ex manager con un glorioso passato Sky, Fox e La7 il candidato più quotato per ricoprire la prestigiosa carica nel servizio pubblico Segui su affaritaliani.it