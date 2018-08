Il 21 ottobre gli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre al Palalottomatica : I biglietti del concerto di Laura Pausini a Roma sono ora in prevendita generale. Dopo la pre-sale esclusiva riservata agli iscritti al Fan Club, anche tutti gli altri fan possono finalmente accedere all'acquisto dei biglietti per la nuova calata di Laura Pausini nella Capitale. I costi dei tagliandi d'ingresso variano a seconda del settore, con gli 87 € della Tribuna Numerata Gold ai 35 del Terzo anello a visibilità limitata. I Prezzi ...

Biglietti in prevendita per la nuova data di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre : info utili e pre-sale esclusiva : Dopo il successo al Circo Massimo, aperta una nuova data di Laura Pausini a Roma per il 30 ottobre. Il concerto si terrà al Palalottomatica nell'ambito della sessione del tour che ha voluto dedicare ai palasport, con Biglietti in prevendita generale ed esclusiva presto disponibili. Come di consueto, sarà aperta la prevendita speciale per tutti gli iscritti al fan club che potranno accedervi in via esclusiva e tramite il link segreto a ...

La BCE conferma tassi a zero e nuovo taglio al QE da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea, che nell'ultima riunione dell'estate prima della 'pausa' di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro

Non tutti gli iPhone 2018 subito in vendita : un modello disponibile solo a fine ottobre : Gli iPhone 2018 dovrebbero essere tre, come già capitato nel 2017 per la generazione che ha incluso iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Come raccontato nei giorni scorsi, ecco che le tre varianti dovrebbero avere tutte un display esteso con notch nella sua parte alta ma con dimensione dei pannelli diverse: da 5,8, da 6.1 e 6.5 pollici. Ebbene uno dei modelli appena citati potrebbe non essere subito pronto per le vendite e far tirare non poco il ...

Bis dei Thegiornalisti a Bari a ottobre - annunciata la nuova data al PalaFlorio : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il bis di Milano e la tripletta di Roma, è stato annunciato anche il raddoppio dei Thegiornalisti a Bari: a grande richiesta, Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si esibiranno anche per un secondo appuntamento al PalaFlorio, in due concerti tra fine ottobre e inizio novembre 2018. La nuova data è quella del 31 ottobre, che va ad aggiungersi all'altro concerto al PalaFlorio già annunciato per il 2 novembre nella ...

Dalla Spagna : “Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ Il ritorno ad ottobre - tutti i dettagli : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Roma. Campidoglio : entro ottobre altre 200 assunzioni : entro ottobre Roma Capitale procederà all’assunzione di altri 200 dipendenti, individuati tra i candidati risultati idonei nell’ambito del cosiddetto “concorsone”

Raggi : entro ottobre 200 nuovi dipendenti assunti da Campidoglio : Roma – “entro ottobre il Campidoglio assumera’ 200 nuovi dipendenti, individuati tra gli ‘idonei’ del cosiddetto ‘concorsone’ del 2010. Sale cosi’ a 667 il numero dei dipendenti che entreranno in servizio nel 2018, tra i quali i 350 vigili urbani che abbiamo accolto qualche settimana fa. Si tratta di un’importante iniezione di professionalita’ per rilanciare l’azione ...