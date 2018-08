Il 14 agosto in Valle Bronda a Brondello si svolgerà il suggestivo Concerto Notturno dei

San Venanzo - l'opera lirica la 'Cavalleria Rusticana' aprirà 'agosto in Medioevo e musica al borgo' : Gli spettacoli sono ad ingresso libero. Tutte le sere, dalle ore 20, è in programma la cena in piazza a cura della Locanda del Borgo ed una parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Amici di ...

Rimandato il concerto di TATI VALLE di martedì 24 agosto : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno del ristorante. Cocktail bar aperto per chi desidera partecipare ai soli concerti. Per informazioni e prenotazioni: www.lacuevapomposa.it ...