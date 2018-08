I protagonisti di Another Sight raccontati in un video

gamerbrain

(Di giovedì 9 agosto 2018) Lunar Great Wall Studios, società italiana di sviluppogiochi, ha presentato oggi il nuovo“Behind the scenes” di– in sviluppo sulle piattaforme PC e Console – dedicato ai dueprincipali del prodotto.si mostra in un nuovoMarco Ponte (amministratore delegato di Lunar Great Wall Studios) ha così commentato: Avere due, uno dei quali non vedente, ci ha consentito di utilizzare gli stessi ambienti di gioco con modalità differenti, così come l’interazione tra i personaggi. Con il procedere del gioco, sarà proprio la relazione tra ia guidare gli aspetti narrativi, offrendo un gameplay sempre vario e stimolante.è un’avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata a Londra nel 1899, ...