I personaggi più odiosi dei cartoni animati

I personaggi delle serie più memorabili di Joss Whedon : Joss Whedon, tra i produttori di serie tv più celebrati di sempre, creatore della serie cult Buffy l’ammazzavampiri, tornerà con un nuovo show originale di sua totale creazione, The Nevers. Dopo la parentesi di Agents of Shield, spinoff dei film degli Avengers in cui figurava come producer – ma senza il totale controllo artistico e creativo preteso in passato – l’autore debutterà sul canale via cavo Hbo (quello del Trono di spade) con una storia ...

5 dei personaggi più memorabili interpretati da Sasha Baron Cohen : Il suo nuovo show deve ancora debuttare ed è in effetti circondato dal mistero, ma certo è che già sono partite le polemiche: Who is America?, la nuova finta docuserie del controverso comico Sasha Baron Cohen partirà infatti il 15 luglio sul canale americano Showtime, ma già personaggi politici come Sarah Palin e Roy Moore, ex candidato governatore dell’Alabama ritiratosi per numerosi scandali, minacciano querele sostenendo di essere stati ...

I 5 personaggi di Tim Burton che più amiamo : Prima volta con Tim Burton, Ewan McGregor è l'attore che tutti conoscono per il suo debutto nel mondo del grande cinema con Trainspotting , film sul mondo della droga che suscitò scandalo negli anni ...

I personaggi più manipolatori della tv : Scaltri e pacati come Red Reddington di The Blacklist, perfidi e ambiziosi come Ditocorto di Il trono di spade: sono i manipolatori, figure machiavelliche e geniali orditori di inganni, cospirazioni, piani complicati, in grado di indurre il prossimo a pensare e agire come vogliono. Per molti sono spregevoli e deprecabili, ma c’è chi li trova affascinanti e geniali nel loro saper ideare intrighi shakespeariani esercitando il potere dietro le ...