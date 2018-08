I morti per il terremoto in Indonesia potrebbero essere molti di più

Gaza - raid Israele per razzi : 3 morti : 7.51 Israele fa sapere di aver attaccato 20 siti "terroristici in basi militari e campi di addestramento di Hamas" sulla costa della Striscia di Gaza, in risposta al lancio di oltre 150 razzi contro il suo territorio da parte di Hamas.Tre palestinesi sono rimasti uccisi. Secondo il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qedra, le vittime sono una donna di 23 anni al nono mese di gravidanza, la sua bambina di 18 mesi e un ...

Ancora due morti sulle strade del ferrarese - coppia perde la vita nel canale : Ferrara, 8 agosto 2018 " Due morti a Consandolo di Argenta , sulla provinciale 68. Una coppia di anziani , lui di 80 e lei di 86 anni, questa mattina sono scivolati nel canale con la loro auto. Il ...

Tre italiani dispersi sul versante francese del Bianco. Austria - morti 3 alpinisti : Aosta - Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del monte Bianco: sono un militare della guardia di Finanza di Bardonecchia , il fratello e una donna che era con ...

Terremoto Indonesia - bilancio vittime : 347 morti a Lombok/ Ultime notizie : "persone sepolte forse ancora vive" : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Famiglia investita dal treno - morti due bimbi : attraversavano i binari per andare al mare : L'investimento mortale lungo la linea jonica in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri. morti i due bambini, un...

Calabria - attraversano binari per andare a mare mentre passa treno : morti due bimbi - grave la madre : Il dramma si è consumato a Brancaleone. I due ragazzini sarebbero morti sul colpo, mentre la madre versa in condizioni gravissime in ospedale.Continua a leggere

Tragedia in Calabria - attraversano i binari per andare a mare mentre passa il treno : morti due bimbi - gravissima la madre : Una terribile Tragedia sconvolge la Calabria e in modo particolare la comunità jonica della Provincia di Reggio Calabria: a Brancaleone, il paese “epicentro” della disastrosa alluvione del 1° novembre 2015 quando la linea ferroviaria jonica venne travolta dal maltempo. Proprio quel tratto di ferrovia oggi è protagonista di un altro dramma: nel pomeriggio due bambini, accompagnati dalla madre, stavano attraversando i binari per andare ...

Amnesty International accusa l'Italia per i migranti morti in mare : Roma, 8 ago., askanews, - Il numero di persone che perdono la vita nel Mediterraneo centrale o che sono state rimandate in squallidi centri di detenzione in Libia è aumentato 'a seguito delle ...

Foggia - al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei braccianti. Usb : “Governo si è mosso solo dopo i morti” : Al via la marcia dei berretti rossi, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di Foggia. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni a Foggia per i diritti dei braccianti impegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto ...

Marcinelle - l'Ugl in Belgio con 262 sagome bianche per ricordare i minatori morti 62 anni fa : L'iniziativa dell' UGL 'Lavorare per Vivere' arriva a Marcinelle, in Belgio, per commemorare le 262 vittime, di cui 136 italiani, che persero la vita nell'incendio in miniera, l'8 agosto del 1956. È ...

Foggia - braccianti morti : si indaga per caporalato/ Vertice Salvini-Conte : polemica sui corpi a terra per ore : Foggia, braccianti morti: si indaga per caporalato, sono due quindi le inchieste. Matteo Salvini dopo Vertice in prefettura: “Immigrazione fuori controllo aiuta la mafia”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:38:00 GMT)

Si radunano per una veglia funebre : dieci morti e 30 intossicati dal cibo : Tra i morti anche i due figli dell'uomo deceduto che avevano invitato parenti e amici per un ultimo saluto al padre, molto noto nella comunità locale. Tra gli intossicati alcuni considerati in gravi condizioni. Principale imputato della tragedia è uno stufato offerto ai presenti.Continua a leggere

Genova - altri 3 morti per l’ondata di afa : Tre pensionati sono deceduti fra il tardo pomeriggio di ieri e questa mattina, mentre il grande caldo non molla la presa sulla nostra regione

Lombok - terremoto Indonesia : 142 morti/ Si scava tra le macerie della mosche : italiani vivi per miracolo : terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:45:00 GMT)