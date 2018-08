I genitori di Melania Trump sono diventati cittadini Usa Con le leggi di Trump non

Migranti - Melania Trump nella struttura che ospita bambini separati dai genitori : “Come posso aiutarvi?” : Melania Trump ha visitato una struttura che ospita bambini messicani separati dai genitori a McAllen, in Texas. Donald Trump, mercoledì 20 giugno, è stato costretto a cedere e a firmare un ordine esecutivo che permette ai genitori emigrati di stare coi loro figli. La First Lady, rivolgendosi alle autorità e al personale del centro per bambini, ha chiesto loro: “Come posso aiutarvi?”. L'articolo Migranti, Melania Trump nella struttura ...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

