I fondi spariti per le periferie | Lega e 5 Stelle fermano progetti per 1 | 6 miliardi

Salvini da Mattarella "giudici non in discussione"/ Ultime notizie - Calderoli " fondi Lega non sono spariti" : Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie , incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:31:00 GMT)

fondi Lega - Calderoli : "Ho verificato - quei soldi non sono spariti" : "Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso in politica. E' una grande presa per il c... Noi siamo parte lesa". A parlare della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali alla Lega di cui la Cassazione ha chiesto il sequestro, è il leghista Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie ...