I colori perfetti per te? Scoprili con l’armocromia

(Di giovedì 9 agosto 2018) Trovare iche ci valorizzino al meglio, sui quali puntare per il nostro outfit o il nostro make up, a volte può essere un’impresa più difficile di quello che si pensi. Un valido aiuto viene dall’armocromia, cioè l’analisi del colore. Quello che dobbiamo tenere in considerazione è il sottotono della nostra carnagione, per capire se è caldo o freddo. Vanno poi presi in considerazione il colore degli occhi, quello naturale dei capelli e il tipo di incarnato. E’ importante non lasciarsi ingannare da quello che ci appare a prima vista. Osservatevi alla luce naturale, senza trucco e con i capelli sciolti, guardate bene l’iride, il colore della pelle e le vene delle mani: quali sono le tonalità che prevalgono? Analizzando i vostridominanti potrete capire qual è la vostra palette di riferimento, e applicarla seguendo la teoria delle quattro stagioni. ...