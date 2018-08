Hybrid | mild-hybrid e plug-in hybrid | pregi e difetti delle tre tecnologie ibride

Hyundai Tucson - Al volante della 2.0 CRDi 186 CV AWD Mild Hybrid - VIDEO : La Hyundai più venduta è una Suv e si chiama Tucson . Gli interni erano un po' datati e questo restyling è stato l'occasione per riprogettare la parte superiore della plancia. Ma laggiornamento ha riguardato anche gli esterni, grazie allintroduzione di nuovi paraurti e di gruppi ottici full led. La novità più importante, in ogni caso, si nasconde dentro al cofano, dove è arrivato un nuovo 2.0 litri diesel Mild - Hybrid a 48 Volt. Come vi ...

Gruppo FCA - Nel 2020 la nuova 500 mild Hybrid - e subito dopo l'elettrica : P1F, P1R, P2, P3, P4: cinque diversi motori elettrici (a seconda della collocazione nell'ambito della catena cinematica) per quattro impieghi, quelli dell'ibrido mild, dell'ibrido full, del plug-in e dell'elettrico puro. E ciascuna piattaforma futura sarà in grado di accoglierli tutti: questo è quanto ha in programma FCA per il suo futuro dopo il diesel. Lo ha spiegato Mark Chernoby, responsabile della technical compliance aziendale.Il ...