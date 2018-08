Honor View 10 sarà disponibile con 8 GB di RAM a partire dal 14 agosto forse solo in

EIS e non solo nell’aggiornamento Honor View 10 all’ultimo 8.0.0.161 : tutte le novità : È destinato ad un importante miglioramento l'apprezzato Honor View 10, grazie all'aggiornamento 8.0.0.161, che ha iniziato la propria distribuzione presso il territorio indiano, portando con sé una serie di novità che gli utenti attendevano da tempo. Tra queste il tanto acclamato EIS, lo stabilizzatore elettronico di immagine che fin qui era mancato al dispositivo, che ricordiamo essere sprovvisto anche di OIS (stabilizzatore ottico di ...

Honor View 10 - l’ultimo aggiornamento non è solo patch : arriva la stabilizzazione elettronica e altro : Il gruppo Huawei annuncia il rilascio di un aggiornamento software per Honor View 10, la cui EMUI raggiunge così la versione 8.0.0.161 L'articolo Honor View 10, l’ultimo aggiornamento non è solo patch: arriva la stabilizzazione elettronica e altro proviene da TuttoAndroid.

Apparso dal nulla l’ambiguo Honor V12 : quale collegamento con Honor View 10? : Ha fatto visita a TENAA e FCC un dispositivo identificato come Honor V12, quello che, a primo acchito, sembrerebbe poter essere il successore di Honor V10, presentato nel nostro mercato come Honor View 10. Basta poco, però, per rendersi subito conto che non è possibile si stia parlando di un top di gamma, viste le specifiche trapelate, e gli elementi di design, dalle cornici fin troppo fuori dimensione per poter ereditare l'appellativo di ...

Tantissime novità per Honor View 10 con il nuovo aggiornamento di metà giugno : Si parla troppo poco in Italia di uno smartphone che sta guadagnando apprezzabili quote di mercato in queste settimane, vale a dire il cosiddetto Honor View 10. Complice una scheda tecnica davvero interessante per quelli che sono gli attuali standard del mercato, oltre ad un prezzo non così elevato da far scappare l'utenza, questo prodotto poco pubblicizzato riesce in qualche modo a competere anche con quelli che vanno per la maggiore in giro ...