Honor 10 | arriva il rollout per il firmware con GPU Turbo

Honor Note 10 è arrivato. Ecco prezzi e caratteristiche : Lo abbiamo anticipato poche settimane fa che il 31 luglio Huawei, attraverso il suo brand Honor, avrebbe aperto il sipario su un nuovo e promettente phablet dalle prestazioni Notevoli. E quel momento è finalmente arrivato. Oggi in Cina è stata organizzata una conferenza che ha portato alla presentazione ufficiale di un nuovo terminale che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, offrendo prestazioni elevate ad un prezzo, come sempre, molto ...

For Honor : dal 2 agosto arriva la stagione VII : Ubisoft ha annunciato che For Honor stagione VII: Ira e Tempesta sarà disponibile il 2 agosto su PlayStation 4 e sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che comprende Xbox One X e PC Windows. Rilasciato come aggiornamento gratuito, For Honor stagione VII: Ira e Tempesta dimostra l'impegno dei team di sviluppo nell'implementare il feedback della community e introdurrà una nuova mappa, importanti cambiamenti per gli Eroi, un update al sistema di ...

Honor View 10 - l’ultimo aggiornamento non è solo patch : arriva la stabilizzazione elettronica e altro : Il gruppo Huawei annuncia il rilascio di un aggiornamento software per Honor View 10, la cui EMUI raggiunge così la versione 8.0.0.161 L'articolo Honor View 10, l’ultimo aggiornamento non è solo patch: arriva la stabilizzazione elettronica e altro proviene da TuttoAndroid.

Honor 9 Lite arriva in Italia con 4/64 GB - GPU Turbo e stesso prezzo : Honor porta anche in Italia Honor 9 Lite nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, e lo fa integrando il nuovo e rivoluzionario aggiornamento GPU Turbo e mantenendo lo stesso prezzo della variante 3/32 GB. L'articolo Honor 9 Lite arriva in Italia con 4/64 GB, GPU Turbo e stesso prezzo proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 sta arrivando in versione da 8 GB di RAM : Honor 10 GT è ufficiale e arriverà in Cina il 24 luglio a un prezzo non ancora annunciato: la nuova versione di Honor 10 potrà contare su 8 GB di RAM e sulla modalità notturna con intelligenza artificiale AIS. L'articolo Honor 10 sta arrivando in versione da 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 : Il 30 Luglio Arriva Aggiornamento Con GPU Turbo : Honor 10 riceverà ufficialmente GPU Turbo il 30 Luglio in Italia. Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da Luglio in Italia Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 Quando ho fatto la recensione di Honor 10 ho detto chiaramente che quel telefono era una bomba, il vero top di gamma economico per tutti. E non mi sono […]

Honor 7S arriva in Italia nei negozi fisici/ Solo 119 euro per l’ultimo nato della multinazionale cinese : Honor 7S arriva in Italia nei negozi fisici: Solo 119 euro per l’ultimo nato della multinazionale cinese. Un prezzo sicuramente interessante per uno smartphone senza troppi fronzoli(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:17:00 GMT)

Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro : Honor 7S sbarca in Italia e risulta essere particolarmente interessante. Al di là di una scheda tecnica da entry level moderno, cioè con un display in 18:9, un quantitativo sufficiente di RAM e una batteria piuttosto capiente considerando le dimensioni ridotte dello schermo, è il prezzo il suo punto forte: un prezzo di listino pari a 119 euro. L'articolo Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro proviene da TuttoAndroid.

Più veloce e semplice l’aggiornamento EMUI per Huawei o Honor : arriva System Update : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei o Honor una novità estremamente interessante, soprattutto per chi è solito seguire sempre con grande attenzione la questione degli aggiornamenti software. Molto spesso gli upgrade del sistema operativo sono associati a quelli dell'interfaccia UI, nel caso dei due produttori asiatici la cosiddetta EMUI. Vedere per credere quanto riscontrato ...

Samsung Galaxy A3 - A5 - A6 - Honor 10 - Essential Phone : arrivano le patch di maggio e di giugno : Come recita una regola non scritta, "è inizio mese, dunque è tempo di patch di sicurezza": in arrivo su Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone L'articolo Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone: arrivano le patch di maggio e di giugno proviene da TuttoAndroid.