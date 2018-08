Hiroshima e Nagasaki | l' Era Atomica

Consiglio Mondiale della Pace : Abolire le armi nucleari! Mai pi Hiroshima e Nagasaki! : I popoli del mondo devono operare per approfondire la presa di coscienza dell'opinione pubblica allo scopo di premere per l'abbandono della politica di 'deterrenza nucleare' e per la promozione del ...

Ulisse anticipazioni 7 luglio 2018 : Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba : Ulisse torna stasera in tv sabato 7 luglio 2018 alle 21.20, in prima serata su Rai 3. In questa puntata Alberto Angela ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della terribile tragedia avvenuta a Hiroshima e Nagasaki durante i giorni della bomba. SCOPRI COSA C’È IN TV Ulisse anticipazioni 7 luglio 2018: Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba Nella puntata di Ulisse si cercherà di capire come si arrivò alla decisione di sganciare la bomba ...