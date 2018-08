Hillary Clinton si dà alla tv | e produrrà con Spielberg una serie in pieno stile

Russiagate “Trump sapeva del dossier Hillary Clinton”/ Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale : Russiagate, bufera su Trump: “sapeva dei dossier su Hillary Clinton”. E Rick Gates ammette reati per capo campagna elettorale, Paul Manafort. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Hillary Clinton con Spielberg produce serie tv sulle donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Chelsea Clinton : «Quello che ho imparato da Bill - Hillary. E dalla nonna» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di «Vanity Fair», in edicola fino al 15 agosto. Chelsea Clinton ha 38 anni ed è l’unica figlia di Hillary e Bill Clinton. Entrata alla Casa Bianca a 12 anni, quando papà fu eletto presidente, vi è rimasta fino al 2001, attraversando anche il difficile «periodo Lewinsky». Laureata a Stanford, ha lavorato alla McKinsey & Company e ha partecipato attivamente alla campagna di Hillary per la ...

VERTICE TRUMP-PUTIN A HELSINKI. NEMICO E' L'EROPA/ Ultime notizie - il tweet di Hillary Clinton : VERTICE TRUMP-PUTIN a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Fuga dai democratici - l'ultimo schiaffo a Hillary Clinton & Co. : ... ed e' apparso in alcune trasmissioni serali su Fox News, per spiegare che non ne puo' piu' della politica "identitaria" dei liberal e della opprimente e imperante correttezza politica che ammorba il ...