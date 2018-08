Hai trovato un’amica vera? Scoprilo da questi segnali

Lutto nel mondo dello spettacolo : “Grazie per tutto quello che Hai fatto”. Lo hanno ritrovato senza vita nel suo appartamento : Il suo nome è sempre rimasto un po’ nell’ombra, ma per i cultori del genere è stato un vero e proprio mito, tanto che la notizia della sua morte ha scatenato una pioggia di messaggi sui social per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. A novant’anni si è spento Steve Dikto, papà di personaggi come Spider Man e Doctor Strange. Il fumettista è stato trovato senza vita da un addetto alla manutenzione nel suo ...

THailandia - corsa contro il tempo per salvare i ragazzi nella grotta : “Trovato un cunicolo - li tiriamo fuori a due a due” : corsa contro il tempo in Thailandia per salvare i 13 ragazzi intrappolati nella grotta, mentre l’ossigeno si riduce sempre di più e per domenica sono previste piogge. Il mondo attende, col fiato sospeso, buone nuove: dagli ultimi aggiornamenti del Guardian si parla di una possibile operazione subacquea questa notte. La missione per il salvataggio dei 12 ragazzi dovrebbe iniziare oggi, come spiega un soccorritore belga al sito di ...

THailandia - ragazzi bloccati in grotta : trovato cunicolo a 200 metri | : La situazione nella cava è peggiorata e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: "Bisogna fare in fretta" dicono i soccorritori. A breve distanza dai giovani è stato trovato un nuovo varco per riportarli ...

THailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai ragazzi. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

THailandia - ore disperate : forse trovato un cunicolo per portare fuori i ragazzi : Non è difficile: è un fottuto suicidio' ha detto Ore 11.49 - entrano in azione gli uomini di Elon Musk Elon Mush, il fondatore di SpaceX, una delle aziende più innovative del mondo, manda i suoi ...

THailandia - trovato un varco : l’ipotesi di far uscire i ragazzi entro poche ore : Gli speleologi avrebbero individuato un varco sopra al tunnel dove sono intrappolati gli 11 ragazzi con il loro allenatore. Ma il capo delle operazioni resta cauto

THailandia - trovato cunicolo a 200mt : 14.12 I soccorritori che stanno lavorando nella grotta in Thailandia per trarre in salvo i ragazzini e l'allenatore avrebbero individuato un cunicolo a 200metri dai ragazzi, largo circa un metro. Lo riferisce il quotidano on line Khao Sod English. Finora si riteveva che si trovassero ad almeno 800-1000 metri sotto la montagna. "Le possibilità di avvicinarsi sono parecchio alte" ha detto il presidente degli ingegneri tailandesi.