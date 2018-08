Guerra per selfie a Fontana di Trevi | rissa tra turisti

Nel bollettino economico di agosto la Bce lancia l'allarme per le conseguenze di una Guerra commerciale : 09/08/2018 - 11:50 "La dinamica di crescita dell'economia globale ha continuato a essere stabile nel secondo trimestre del 2018, ma i rischi al ribasso legati alle tariffe commerciali sono rimasti evidenti. Inoltre, gli indicatori del commercio ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - è Guerra sugli alimenti per i sei figli : È ancora guerra al vetriolo tra Angelina Jolie e Brad Pitt nella spinosa questione del divorzio, che ormai non si è ridotta solo a un fatto di soldi, ma riguarda il nodo ben più importante della gestione dei sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh Nouvel e i gemelli Vivienne e Knox. L’attrice sarebbe su tutte le furie, infastidita dal fatto che l’ex marito potrebbe ottenere l’affidamento congiunto dei ragazzi. Dopo la ...

Guerra dei dazi - Cina contro Usa : “Apple maggiore vittima”/ Perché la minaccia è un'arma a doppio taglio : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Anticipazioni Sacrificio d'amore settima e ottava puntata : Brando parte per la Guerra : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction Sacrificio d'amore che vede protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. La serie si sta avviando verso le battute conclusive di questa stagione che non sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti, con una media che si aggira intorno al milione e mezzo di spettatori e uno share che non va oltre l'8-9%. La prossima settimana ci sarà un doppio ...

Angelina Jolie - è Guerra aperta con Brad Pitt : “Vuole uccidere ogni suo rapporto con i figli. È animata da collera sorda e senza fine” : Angelina Jolie è a Londra a girare il sequel di Maleficent, il film ispirato alla crudele fata Disney de La bella addormentata nel bosco, e pare proprio essersi immedesimata completamente nel personaggio. Secondo Tmz, l’attrice avrebbe “alzato i toni” a tal punto da far fuggire l’avvocato Laura Wasser, sua (ormai ex) alleata nella gestione del difficile divorzio da Brad Pitt. “Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di ...

L’Inter fa follie per Modric - ma il Real Madrid è sul piede di Guerra : pronta una denuncia per doping finanziario : Lukas Modric al centro dei sogni proibiti dell’Inter, ma dalla Spagna emerge un retroscena clamoroso: il Real Madrid potrebbe denunciare i nerazzurri per doping finanziario Le follie non si fanno solo in amore, ma anche durante la sessione estiva di calciomercato. Per Lukas Modric rischia di aprirsi una vera e propria disputa tra il Real Madrid (squadra in cui milita attualmente il calciatore) e l’Inter (club che vorrebbe a ...

Wanda Nara attacca - Maxi Lopez risponde : continua la Guerra per il mantenimento dei figli - il botta e risposta social : È (di nuovo) guerra social tra Wanda Nara e Maxi Lopez: l’argentina rivendica il non pagamento degli alimenti da parte del calciatore, l’attaccante sostiene la tesi opposta Wanda Nara, Maxi Lopez ed i loro diverbi social sono ormai proverbiali. Tra i due il clima è teso e l’ex coppia non fa niente per nasconderlo. La moglie di Mauro Icardi, rispondendo ad una domanda di un suo follower, ha rialzato le polemiche sul ...

Rapporti tra genitori e insegnanti : perché è importante non farsi la Guerra : La famiglia è fondamentale nell'educazione dei ragazzi, per questo è necessario ci sia uno scambio concreto e soprattutto...

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l'autocertificazione. Regioni sul piede di Guerra : È caos sui Vaccini obbligatori per la frequenza a scuola. Cosa succederà a settembre, al rientro nelle aule, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Senza l'approvazione definitiva, a questo punto ...

"Le fake news finiranno per provocare una Guerra" : "Si avvicina il giorno in cui il sangue sul pavimento della sala stampa sarà sangue nelle mani del presidente": non usa mezzi termini Bret Stephens, premio Pulitzer, ex direttore del Jerusalem Post e commentatore politico di punta di New York Times, Wall Street Journal ed Nbc.E proprio dalle colonne del Nyt lancia il suo scioccante monito, mentre su Twitter Donald Trump sferra l'ennesima bordata di attacchi ai media, mettendo tutti in ...