GTA 5 compie cinque anni | Take-Two Interactive promette nuovi contenuti

(Di giovedì 9 agosto 2018) Didalla release di GTA 5 ne sono ormai passati ben: era infatti il lontano 2013 quando il titolo di Rockstar Games si palesava sugli scaffali fisici e digitali degli store, e da quel momento non ha mai smesso di assestarsi stabilmente nella top venti delle classifiche di vendita ogni singolo mese. Un successo planetario che ha assunto connotati molto più importanti in virtù della sua natura cross – generation, con le edizioni per PS4 e Xbox One che di fatto hanno più che duplicato le vendite e gli incassi (le stime parlano di quasi cento milioni di copie vendute e di oltre sei miliardi di dollari incassati, ndr).Numeri che fanno invidia a tutti i publisher dell'industria videoludica e non solo, sebbene i ragazzi di Rockstar e i vertici diTwo sembrino non essere di certo sazi. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore GTA 5 sarebbe infatti ben lungi ...