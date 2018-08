ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Gruppo parrocchiale in gita in bicicletta finisce per sbaglio in superstrada - FrigerioRoy : RT @ilmessaggeroit: Gruppo parrocchiale in gita in bicicletta finisce per sbaglio in superstrada - MariaCabadas : RT @ilmessaggeroit: Gruppo parrocchiale in gita in bicicletta finisce per sbaglio in superstrada - MinaA8I96793095 : RT @ilmessaggeroit: Gruppo parrocchiale in gita in bicicletta finisce per sbaglio in superstrada -

(Di giovedì 9 agosto 2018) BERGAMO Volevano imboccare la via Emilia, sono finiti in. Brutta avventura per una quarantina di ragazzi partiti innei giorni scorsi dalla bergamasca per giungere a Piombino e, ...