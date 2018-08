Grecia | 93 morti per incendi | pubblicata lista vittime

Incidente stradale su un quad - morti in Grecia due fidanzati veronesi : La coppia era in vacanza a Rodi, il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente con un'auto

Grecia : bilancio incendi sale a 91 morti : ANSA, - ATENE, 29 LUG - E' salito a 91 il numero dei morti negli incendi che hanno devastato l'Attica lunedì scorso, mentre il numero dei dispersi è 25. Lo riferiscono i vigili del Fuoco greci a sei ...

Grecia - sono 88 i morti negli incendi : identificati 4 minori : Continua ad aggravarsi il bilancio degli incendi in Grecia: è salito a 88 il numero delle persone rimaste uccise negli incendi di lunedì scorso a Est di Atene, tra cui sono stati identificati quattro minorenni. Il bilancio delle vittime è stato aggiornato dal ministero della Sanità, che ha riferito del decesso di una quarantenne in ospedale, aggiungendo che sono una decina le persone ancora in gravi condizioni. Tra le 88 vittime sono state ...

Incendi Grecia - 87 morti e 100 dispersi/ Video ultime notizie : disegno urbano Mati “trappola” per popolazione : Incendi in Grecia: 83 morti e 500 feriti. ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Incendi Grecia - sono almeno 100 i dispersi : 87 i morti - Tsipras si assume la responsabilità politica : “Al momento abbiamo ancora 100 persone che risultano disperse, ma sono numeri destinati a cambiare di ora in ora”: lo ha detto all’ANSA il portavoce della Protezione Civile greca, Spyros Georgiou, ammettendo tuttavia, a cinque giorni dai roghi che hanno devastato l’Attica, che “queste sono stime purtroppo destinate a stabilizzarsi”. Georgiou sottolinea che la gran parte della case distrutte “sorgeva in ...

Roghi Grecia - 87 morti e 100 dispersi : 19.24 Si aggrava il bilancio degli incendi che hanno devastato l'Attica. La protezione civile parla di 87 vittime e almeno 100 dispersi, anche se "sono numeri destinati a cambiare di ora in ora". Le squadre dei soccorsi sono ancora impegnate a setacciare le zone devastate, in particolare la cittadina di Mati, alla ricerca dei dispersi. In ospedale restano ricoverate circa 60 persone,di cui 11 in prognosi riservata

Grecia : 86 i morti - esaminati tutti i resti : ANSAmed, - ATENE, 27 LUG - Sono stati esaminati "tutti i resti" delle "86 persone" morte negli incendi in Grecia. Lo annuncia il capo dello staff medico nell'obitorio di uno dei principali ospedali di ...

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...