Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi LT

Grande successo per il 52° Festival teatrale di Verezzi : "Quest'anno " ci ha spiegato il noto giornalista e critico teatrale Adalberto Guzzinati- a Verezzi per ora, e mancano ancora tre spettacoli alla chiusura, hanno recitato decine di artisti di alto ...

H1Z1 invade PS4 dopo il Grande successo della open beta : Daybreak Games ha annunciato oggi che H1Z1: Battle Royale, lo sparatutto battle royale standalone, ha lasciato la fase di open beta ed è stato lanciato ufficialmente come gioco free-to-play su PlayStation 4.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:"Qui a Daybreak Games siamo tutti entusiasti della risposta estremamente positiva che ha avuto H1Z1 su PS4", ha dichiarato Terrence Yee, il produttore di H1Z1. "Dieci milioni di nuovi giocatori nel ...

Albenga - Grande successo per 'Albenga Dreams' : Albenga. Si è svolta questo week-end la Quarta Edizione di Albenga Dreams, manifestazione ingauna dedicata al fumetto, al cosplay, al gioco e all'intrattenimento di genere. L'edizione del 4/5 agosto ...

RisorgiMarche - Ceriscioli : Un Grande successo : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano ...

CANCELLO ARNONE " Grande successo per la quarantunesima Festa della Mozzarella : la soddisfazione degli organizzatori per le oltre diecimila ... : ... infatti vi è una "nuova concezione dell'evento" che " come hanno spiegato gli organizzatori " propone "non solo spettacoli, che resteranno sempre a livelli importanti, ma anche percorsi ...

Air Show - le Frecce incantano gli spettatori. Grande successo per l'air show "Lago di Bolsena memorial Scoponi" : ... e poi incroci, separazioni del solista e ricongiungimenti, rotazioni, voli rovesci, e tonneau,per concludere con il tricolore più lungo del mondo sulle note di Pavarotti. Oltre 50mila presenze per ...

Sport acquatici. Grande successo per l'8° Memorial Parodi Evandro - la gara sociale di bolentino a coppie : Inoltre un sentito e doveroso ringraziamento a Parodi Diego per la completa sponsorizzazione della manifestazione, e all'Assessore allo Sport e Manifestazioni del Comune di Imperia Dott. Simone ...

Grande successo alla presentazione del VerticalMovie : È stato presentato sabato ai Giardini dell’Accademia della Filarmonica a Roma il VerticalMovie, primo Festival di video verticali ideato e artisticamente diretto dall’attore Salvatore Marino e realizzato da Maurizio Ninfa (Interproject) che avrà il suo teatro in Piazza del Popolo nelle quattro serate del 20, 21, 22 e 23 settembre. L’anteprima del VerticalMovie si è svolta su un palco ...

Grande successo per la seconda edizione del Summer Music Smile : Nello scorso week end Vasto ha vissuto la seconda edizione del Summer Music Smile , l'evento organizzato dall'Associazione 108-Una scuola per la vita, con Musica, ballo e spettacoli, per raccogliere fondi destinati alla casa di ospitalità Lazzarelli di San Severino. Sul palco " presentati uno ad uno dal presentatore Luca Romagnoli " sono saliti il coro Anfass di Atessa ...

Palmi - Grande successo per la prima edizione del Galà dello Sport : In apertura l'intervento del primo cittadino, che ha dichiarato: "Questa iniziativa dimostra la sinergia creatasi tra l'amministrazione ed il mondo delle associazione . In più, essa è il giusto ...

Paracadutismo. Bond : 'Grande successo turistico' : ... 'A loro va un grande grazie per quanto hanno fatto in questi anni per lo sviluppo di questo sport e di questo evento, ormai tappa fissa di Coppa del Mondo', conclude Bond.

Venafro Grande successo per la Notte Bianca "E-state svegli" : Famiglie, bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità, tra stand gastronomici, spettacoli itineranti e dj set, di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria, grazie anche ai ...

Ennesimo Grande successo : Anche i Fuego Latino con il proprio spettacolo di qualità hanno avuto modo di affascinare centinaia di persone che hanno affollato l'arena spettacoli, e pienissima anche Piazza Matteotti, dove il ...

WDW2018 : record di presenze e Grande successo : Si è conclusa con un’affluenza record la 10° edizione del WDW2018, il raduno internazionale che ogni 2 anni chiama a raccolta la community della Casa di Borgo Panigale. Il World Ducati Week ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono dati appuntamento al Misano […] L'articolo WDW2018: record di presenze e grande successo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...