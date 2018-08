Grande Fratello vip | su Spy Magazine rivelati i primi nomi del cast

Grande Fratello Vip 3 - tutte le indiscrezioni sul cast : Silvia Provvedi - Francesco Monte e forse anche Fabrizio Corona : Pronti con i telecomandi in mano che questa terza edizione del Grande Fratello Vip firmata Ilary Blasi si annuncia scoppiettante. Se le indiscrezioni del settimanale Spy dovessero essere confermate, il cast è davvero ricco di sorprese. In onda dal 24 settembre su Canale 5, la casa più spiata d’Italia potrebbe ospitare Silvia Provvedi, Francesco Monte, Barbara De Rossi e anche Fabrizio Corona. Ma non solo. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona ...

Francesco Monte verso il Grande Fratello Vip 2018 : La Grande occasione di Francesco Monte è alle porte. Anzi, alla porta rossa. L’ex tronista, ex di Cecilia Rodriguez, ex naufrago de L’isola dei famosi (una sfilza di ex) sarebbe a un passo dal varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riferisce la rubrica di Chi ‘Chicche di gossip’ nel numero in edicola mercoledì 8 agosto, Monte avrebbe superato i provini e “ora mancano solo alcuni ...

Grande Fratello Vip 3 : ecco i primi nomi ufficiali del cast. Spuntano i nomi di Barbara De Rossi e Miriana Trevisan : Grande Fratello Vip 3: svelati i nomi dei concorrenti del reality pronti a mettersi in gioco. Stando a quanto scritto dalle pagine del settimanale Spy, a varcare la fatidica Porta Rossa saranno: Ivan Cattaneo Barbara De Rossi Francesco Monte Enrico Silvestrin Le Donatella Fabio Basile Mariana Trevisan Giulia Salemi Grande Fratello Vip 3: alcuni nomi confermati secondo il settimanale Spy I nomi che si rincorrono in rete per l’entrata dalla ...

Rebecca De Pasquale - dal Grande Fratello al lastrico : 'non so come fare la spesa' : Tra le edizioni più sfortunata del Grande Fratello, in termini di ascolti, troviamo sicuramente quella del 2015, la quattordicesima, vinta da Federica Lepanto. Al suo fianco, in quell'edizione, Rebecca De Pasquale, eliminata dopo 71 giorni e da allora, di fatto, dimenticata.Intervistata dal settimanale Nuovo la De Pasquale è tornata a chiedere aiuto, perché senza più un soldo.

Grande Fratello Vip : nel cast un ospite discusso di Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: un suo ospite controverso al Grande Fratello Vip 3? Il cast del Grande Fratello Vip sta prendendo forma, e pochissimi minuti fa Tv Blog ha rivelato chi potrebbe essere un altro concorrente. Direttamente dal salotto di Barbara d’Urso potrebbe varcare la fatidica porta rossa Alberico Lemme. Questo è quello che si legge nel blog di argomentazione televisiva: “Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip ci ...

Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico : "Non so come fare la spesa" : Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: chi è? Il Grande Fratello è una bella opportunità per chi cerca fortuna nel mondo dello spettacolo. In realtà c'è chi lo fa anche solo per soldi, com'è accaduto nell'ultima edizione per il vincitore Alberto Mezzetti. Popolarità. Denaro. Questo e tanto altro può dare il reality show più

.Grande Fratello due mesi dopo - Matteo Gentili e Alessia Prete stanno ancora insieme? : Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due gieffini: il bel toscano e la ragazza torinese hanno appena festeggiato tre mesi d’amore Altro che fuoco di paglia o love story ideata a beneficio delle telecamere, prosegue a gonfie vele la relazione tra Matteo Gentili ed Alessia Prete, coppia nata in occasione dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. A differenza di quanto ipotizzato dalle malelingue, infatti, ...

I Retroscena di Blogo : Il mercatino dei cast di Tale e quale & Grande Fratello Vip : Vendesi, cercasi, affaroni, comprasi, eccezionale vendita, affittasi, acquistasi, occasionissima. No, non siamo alla prima puntata della nuova edizione di Portobello, in partenza su Rete 1 a fine ottobre con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, ma a ciò che pare sia successo dalle parti dove sono avvenuti i provini di due programmi televisivi di successo. I camerini ed i corridoi degli Studios della Tiburtina possono diventare aree di

Ilary Blasi chiama Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona al GF Vip di Ilary Blasi ma non come concorrente Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Da lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi sarà al timone della terza edizione. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi dei papabili concorrenti, da Giulia Salemi a Ivan Cattaneo, da Aida Nizar, Marco Ferri e Francesco Monte a Donatella Rettore, da Claudia Galanti e Fabio Basile a Giovanni Cottone, Cecilia ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona potrebbe entrare nella casa ma non come concorrente : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2018. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, anche quest'anno punta ad ottenere risultati d'ascolto importanti in prime time e forse anche per questo motivo si punterà sulla presenza in casa di Fabrizio Corona. L'ex agente dei paparazzi, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore su 'Oggi', non sarà uno dei concorrenti ...

