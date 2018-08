Grande Fratello Vip | Fabrizio Corona potrebbe entrare nella casa ma non come concorrente

Grande Fratello VIP 2018 / Parpiglia smentisce la presenza di Fabrizio Corona : ed intanto Francesco Monte… : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , cast e anticipazioni: Zoe Cristofoli e Silvia provvedi concorrenti? Previste scintille tra l'ex e la nuova fidanzata di Fabrizio Corona...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:06:00 GMT)

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : «Provini superati - mancano solo alcuni dettagli» : Dopo un anno difficile per Francesco Monte arriva il premio tv con la partecipazione a Grande Fratello Vip . L'ex tronista infatti ha avuto un rapporto difficile ultimamente col piccolo schermo, dato ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi entra nella casa con il nuovo fidanzato : chi ha preso il posto di Corona : Silvia Provvedi non è rimasta con le mani in mano dopo la rottura con Fabrizio Corona . Anzi, la cantante sarebbe stata già avvistata con un nuovo compagno, il corteggiatore semisconosciuto di Uomini ...

Maurizio Costanzo ancora contro il Grande Fratello : “Dobbiamo difenderci dal trash” : Maurizio Costanzo ancora contro il Grande Fratello Già in passato Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere negativo nei confronti del Grande Fratello. Un programma televisivo non adatto per il pubblico. Una trasmissione diseducativa. In particolare l’ultima edizione, quella Nip, condotta da Barbara D’Urso. Ecco cosa ha dichiarato il conduttore attraverso un’intervista al settimanale Nuovo: […] L'articolo Maurizio ...

Grande Fratello Vip - la 'scalata' di Maria De Filippi : chi vuole entrare nel reality di Ilary Blasi : Un tentativo di 'scalata' al Grande Fratello Vip . Una 'scalata' che inizia dagli studi di Maria De Filippi . Infatti Marco Carta - ex vincitore di Amici -, intervistato da Nuovo Tv , ha parlato anche ...

Grande Fratello Vip 3 cast : Francesco Monte supera i provini : Francesco Monte in trattativa per il Grande Fratello Vip Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma in rete iniziano già a spuntare i nomi dei protagonisti scelti per quest’anno. Francesco Monte, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe non solo sostenuto il provino per il reality condotto da Ilary Blasi su canale 5, ma lo avrebbe anche brillantemente superato. Questi elementi fanno ...

Zoe Cristofoli - chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona / Lei e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 3? : Zoe Cristofoli è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? Ecco chi è la tatuatissima modella, tra i papabili nomi del Grande Fratello Vip 3 insieme a Silvia Provvedi.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 08:33:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 / Cast e anticipazioni : Ronn Moss vicino al sì; Malena e la Capriotti concorrenti? : Grande Fratello Vip 2018 , Cast e anticipazioni: Malena e Cecilia Capriotti concorrenti? L'elenco di tutti i papabili svelato dal settimanale Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - c'è il cast. E la Blasi confessa la verità su Abatantuono : Settembre a tutto reality su Canale 5. Dopo il successo di ascolti e polemiche di questa stagione, Mediaset riparte a tavoletta sui reality show. Su Canale 5, la rete ammiraglia, Simona Ventura sarà ...