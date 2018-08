Governo smentisce abolizione 80 euro per finanziare flat tax

Taglio 80 euro e aumento Iva - Governo smentisce : Fake news : Taglio 80 euro scongiurato, anzi falso. “Il Governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’iva”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando che il Governo sta lavorando “per attuare il programma”. “Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali – conclude – palesemente false e che servono solo per riempire le ...

Manovra - Governo smentisce abolizione bonus 80 euro : 'È fake news' | : L'esecutivo al lavoro sulla Legge di Bilancio: si studiano le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" e il reddito di cittadinanza. Ma non dovrebbe essere toccato il ...

Lavoro - ora il Governo attacca le stime Inps e Tria smentisce la Ragioneria : Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria va alla ricerca della “manina”, evocata dal vicepremier Luigi Di Maio, che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto Lavoro le...

Migranti - è scontro nel Governo : Salvini vorrebbe negare l’approdo alla nave Diciotti - Toninelli lo smentisce : Di nuovo scontro nel governo giallo-blu e questa volta la questione Migranti è al centro del dibattito tra i ministri Salvini e Toninelli. In mattinata, Matteo Salvini ha cercato di negare lo sbarco dei 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia Costiera Italiana ma è stato immediatamente bloccato dal collega Toninelli. Al momento, però, il Viminale non ha ancora indicato un porto d'approdo.Continua a leggere

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di Governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Governo : Marattin (Pd) - Tria smentisce bugie Salvini-Di Maio : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ...

Bagnai "Flat tax : 2019 per imprese - 2020 per famiglie"/ Siri - Lega - smentisce collega di Governo : "non è vero" : Alberto Bagnai, 'flat tax, 2019 imprese e 2020 famiglie': Governo M5s-Lega, l'economista ha parlato della tassa piatta e di quando verrà applicata.

Oggi la prova mercati per il nuovo Governo. Juncker contro gli italiani : 'Dovete essere meno corrotti' - poi smentisce : 'Non ci risulta che il Presidente abbia usato quelle parole sull'Italia' la precisazione dalla stessa Commissione dopo la dura reazione di Tajani e di Salvini: 'Frasi razziste' le parole del neo vice ...