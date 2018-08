Governo rassicura | ' No aumenti dell' Iva ma tagli agli sprechi'

Crimi rassicura : "Il Governo promuoverà informazione di qualità' : Ma se un lettore o utente di Primocanale conosce le nostre battaglie, compreso il convegno dello scorso anno in occasione del Festival della Scienza su ' Il futuro dell' informazione locale nell'era ...

Mercato sale su rientro crisi Governo Germania - rassicurazioni Tria : Seduta positiva per i Btp, che approfittano dell'allentamento delle tensioni politiche in Europa, ma anche delle nuove rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla salvaguardia dei conti pubblici italiani.

Spread in calo e Borsa in salita. Il Governo rassicura i mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

Il Governo Conte rassicura l'Europa : "Non siamo dei marziani" : Alla fine Giuseppe Conte ce l'ha fatta. È diventato presidente del Consiglio dopo una rocambolesca settimana di trattative tra Quirinale e maggioranza giallo-verde. Il giurista quasi sconosciuto al grande pubblico era stato costretto a sciogliere negativamente la riserva dopo le frizioni tra Mattarella e Salvini sul nome di Paolo Savona.Ma ora è acqua passata. I 18 nuovi ministri hanno giurato al Colle nelle mani del Capo dello Stato e ora sono ...

Il Governo Conte ha giurato. E Mattarella rassicura l'Ue : Sorridenti sono arrivati a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi hanno sfilato uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. Hanno giurato tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha ...

Nuovo Governo rassicura : Piazza Affari +2 - 5% - spread giù a 216 : Milano, 1 giu. , askanews, L'uscita da quasi tre mesi di stallo politico con la nascita di un governo targato Lega-M5S, che allontana lo spauracchio di nuove elezioni in estate, ha messo le ali a ...

Spread giù - Milano vola con le banche Il Governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Il Governo rassicura i mercati. Spread in calo - Borsa in rialzo : Avvio in netto rialzo per Piazza Affari e Spread in calo, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione ...

Il nuovo Governo rassicura i mercati : spread in calo : Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco si riduce e apre in calo a 224 punti, contro i 237 punti della chiusura di ieri. I mercati salutano così il prossimo insediamento di un nuovo governo politico in ...