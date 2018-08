Governo conferma 80 euro Ipotesi da bonus a riduzione

Vaccini - Governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Riforma pensioni 2018/ La conferma degli interventi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La conferma degli interventi del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 luglio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Fs - blitz del Governo. Azzerati i vertici appena riconfermati : MILANO - blitz del governo su Ferrovie dello Stato. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di avere fatto decadere l'intero consiglio di amministrazione della controllata ...

Il Governo conferma nel Milleproroghe il bonus Cultura ai 18enni. Ma Bonisoli promette : "Nel 2019 lo cambio radicalmente" : "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus Cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal Governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante". Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: ...

Il consiglio di Marco Travaglio al Governo : "Confermate Boeri - non vi circondate di yesman" : "I Governi intelligenti le voci critiche e autorevoli come quella di Boeri dovrebbero attirarle e incoraggiarle, non respingerle. Evitare accuratamente di circondarsi di yesman, e fra un signorsì e un signorno". Il consiglio di Marco Travaglio all'esecutivo è di tenersi stretto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, finito nella bufera governativa per la cosidetta "manina" che avrebbe introdotto nella relazione tecnica al decreto ...

Agenzia delle entrate - il Governo verso la riconferma del renziano Ruffini : Il direttore dell' Agenzia delle entrate potrebbe rimanere al suo posto. Il renzianissimo Ernesto Maria Ruffini infatti sarà con ogni probabilità confermato dal governo giallo-verde in vista della '...

Giappone : Governo conferma contrazione Pil nel primo trimestre : Tokyo, 08 giu 06:33 - , Agenzia Nova, - L'economia del Giappone ha subito una contrazione dello 0,6 per cento su base annua tra gennaio e marzo di quest'anno. Lo confermano i dati... , Git,