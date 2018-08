Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL | supporta il notch | ma c’è molto altro

Google Chrome : in roll-out il supporto alle notifiche native di Windows 10 : Google si è da sempre mostrata scettica nell’integrare i proprio servizi con il sistema operativo di casa Microsoft ma sembra aver adesso cambiato idea probabilmente grazie anche alle richieste degli utenti. Lo sviluppatore Google, Peter Beverloo, ha confermato tramite il proprio account Twitter l’inizio dell roll-out su Chrome 68, l’ultima versione stabile del browser, rigurardo il supporto alle notifiche native di Windows 10. ...

L’omnibar di Google Chrome presto mostrerà i documenti di Google Drive : Stando a quanto si apprende da un nuovo commit su Chromium Gerrit, in futuro l'Omnibar di Google Chrome potrebbe diventare più potente L'articolo L’omnibar di Google Chrome presto mostrerà i documenti di Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook - Pixel 3 - Pixel 3 XL e non solo : Google ARCore 1.4 è realtà e supporta numerosi nuovi dispositivi, tra cui Google Pixel 3, Pixel 3 XL ed il suo primo Chromebook, l'Acer Chromebook Tab 10. L'articolo Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook, Pixel 3, Pixel 3 XL e non solo proviene da TuttoAndroid.

Nuovo spot Google : i Chromebook sono meglio di Mac e pc Windows : I Chromebook ormai sono diventati un fenomeno con il quale Apple e Microsoft devono confrontarsi, soprattutto negli Stati Uniti dove sono diventati nel corso degli anni alcuni tra i dispositivi preferiti nelle scuole. In effetti i laptop dotati del sistema operativo Chrome OS di Google si stanno facendo sempre più versatili e raffinati, tanto che la casa di Mountain View ha deciso in queste ore di lanciare un vero e proprio guanto di sfida nei ...

Google Chrome sbarca su Daydream View : Il team di Google ha annunciato che il popolare browser Google Chrome è sbarcato su Daydream View. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Chrome sbarca su Daydream View proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome mostra suggerimenti - Google Go introdurrà la lettura ad alta voce : Google Chrome introduce i suggerimenti per gli argomenti simili attraverso un nuovo pulsante, mentre in Google Go arriverà nelle prossime settimane una funzione di lettura ad alta voce delle pagine web. L'articolo Google Chrome mostra suggerimenti, Google Go introdurrà la lettura ad alta voce proviene da TuttoAndroid.

Guida : abilitare il nuovo Material Design nella versione stabile di Google Chrome : Google ha iniziato a lavorare sul nuovo Material Design di Chrome per Windows a partire dal mese di aprile quando comparve per la prima volta nelle build dedicate agli sviluppatori. Se fino a poco tempo fa la nuova UI era un’esclusiva di Chrome Canary, con il rilascio al pubblico di Chrome 68 l’azienda di Mountain View l’ha finalmente implementata nella versione stabile del suo browser. Tuttavia, almeno per il momento, il ...

Google rallenta YouTube sui browser diversi da Chrome? : ... ma Peterson evidenzia lo "strano" comportamento di Google con la API deprecata : la corporation avrebbe potuto ad esempio seguire la stessa politica implementata per gli utenti di Internet Explorer ...

I cinque anni di Google Chromecast festeggiati con un’intervista agli ideatori : Correva il 2013 quando debuttava il Google Chromecast. Un dispositivo piccolo, portatile, alla portata di tutti e soprattutto economico L'articolo I cinque anni di Google Chromecast festeggiati con un’intervista agli ideatori proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome sperimenta miglioramenti per evitare “ridondanze” : Google Chrome in versione desktop sta sperimentando miglioramenti per una funzione che evita di aprire più schede dello stesso identico sito: cercando di collegarci a un sito già aperto in un'altra scheda, il browser ci devierà verso di essa. L'articolo Google Chrome sperimenta miglioramenti per evitare “ridondanze” proviene da TuttoAndroid.

Il font Google Sans è in arrivo su Chrome OS : Secondo gli ultimi commit, il font Google Sans dovrebbe presto essere implementato dal colosso di Mountain View anche in alcuni elementi di Chrome OS L'articolo Il font Google Sans è in arrivo su Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome sta iniziando a segnalare i siti HTTP come “non sicuri” : Google Chrome inizia ad aggiornarsi su desktop e mobile segnalando i siti web facenti uso del protocollo HTTP come non sicuri. L'articolo Google Chrome sta iniziando a segnalare i siti HTTP come “non sicuri” proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione. L'articolo Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome bloccherà le schede in background dopo 5 minuti di inattività per migliorare le performance : L'applicazione Google Chrome per dispositivi Android presto bloccherà le schede lasciate aperte in background dopo 5 minuti di inattività al fine di portare miglioramenti in termini di performance. Gli ingegneri di Google negli ultimi tempi hanno portato avanti un importante lavoro per migliorare Chrome e soddisfare aspettative ed esigenze degli utenti. L'articolo Google Chrome bloccherà le schede in background dopo 5 minuti di inattività per ...