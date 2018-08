Gomorra 4 | le prime anticipazioni sulla quarta stagione

Salvatore Esposito a Londra per Gomorra 4 : prime foto dal set per la vittoria di Genny? : Quanto lontano dovrà andare Genny Esposito per trovare alleati in Gomorra 4? A quanto pare Salvatore Esposito è andato molto lontano e, messi da parte i suoi viaggi in Germania alla ricerca del padre, adesso la location ideale sembra essere Londra. Lo stesso attore ha annunciato via social il suo arrivo a Londra e poi, direttamente dalla palestra che lo ha ospitato, ha fatto una diretta scial per annunciare il primo giorno sul set per ...