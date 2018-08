Golf – European Golf Team Championships | Laporta e Tadini in corsa per la semifinale

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ultime finali nel nuoto! Tadini-Laporta fanno sognare nel Golf! Bene Marsaglia nei tuffi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tadini-Laporta fanno sognare nel Golf! Bene Marsaglia nei tuffi! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

European Golf team : un successo e una sconfitta per l'Italia : Roma, 8 ago., askanews, - Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nel l'European golf team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell'...

Golf - European Tour 2018 : Gaganjeet Bhullar vince il Fiji International. Terzo Ernie Els! : Prima vittoria nel Tour europeo per Gaganjeet Bhullar, che ha trionfato nel Fiji International, torneo disputato questo weekend a Natadola. L’indiano era già al comando della classifica all’inizio dell’ultimo giro ed ha mantenuto la leadership fino alla fine, con un bel giro in 66 colpi, raggiungendo un totale di -14. Una bella vittoria, frutto di un ultimo round con sei birdie (e un bogey alla 7) e un prezioso eagle alla buca ...

Golf - European Tour 2018 : l’indiano Bhullar in vetta al Fiji International! Alle sue spalle la pattuglia australiana : Un indiano vola al comando del Fiji International, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Natadola Bay Golf Club. Gaganjeet Bhullar è in testa alla leaderboard ad un giro dal termine del torneo grazie ad un round in 69 colpi che gli ha consentito di proiettarsi in prima posizione con 8 colpi sotto il par e una lunghezza di vantaggio su una folta pattuglia australiana, composta ...

Golf - European Tour 2018 : Ben Campbell prende il largo nel Fiji International : Al Fiji International è stata la giornata di Ben Campbell. Il giocatore neozelandese è stato il protagonista assoluto del secondo giro del torneo settimanale dello European Tour (dove non ci sono italiani iscritti), firmando un round in 66 colpi (il migliore di giornata) e arrivando ad uno score totale di -11. Campbell ha dato spettacolo, con sette birdie ma con l’unica macchia del colpo perso proprio alla fine, alla 18. Il vantaggio del ...

Golf - European Tour 2018 : dominio australiano nel primo giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...

Golf – Porsche European Open : Paratore brilla ma non basta - l’azzurro chiude secondo dietro McEvoy : Gran gioco e colpi da campione dell’azzurro, ma il titolo è andato all’inglese Richard McEvoy Renato Paratore è stato grande protagonista nel giro finale del Porsche European Open, dove ha ottenuto un brillante secondo posto con 278 (72 66 70 70, -10) colpi, alla pari con lo svedese Christofer Blomstrand e con il dilettante inglese Allen John. Sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dopo un giro finale ...

Golf - European Tour 2018 : Richard McEvoy vince il Porsche European Open. Splendido secondo Renato Paratore! : Richard McEvoy si è aggiudicato il Porsche European Open, prova settimanale dello European Tour svoltasi ad Amburgo. L’inglese ha prevalso in un ultimo giro al cardiopalma in cui ha battagliato con Bryson DeChambeau. Entrambi hanno girato sopra il par: McEvoy solo un colpo sopra, l’americano addirittura sei, con quattro bogey e un triplo bogey proprio alla 18 che lo ha fatto naufragare fino alla 13esima posizione. McEvoy ha dovuto ...

Golf – Eurotour - Porsche European Open : Paratore si migliora e può provarci nel giro finale : L’azzurro, Renato Paratore, a quattro colpi dai leader DeChambeau e McEvoy, può giocarsi le sue carte nel giro finale Renato Paratore, sesto con 208 (72 66 70, -8) colpi, ha recuperato tre posizioni e potrà giocarsi le sue carte nel giro finale del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato del Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria l’inglese Richard ...

Golf - European Tour 2018 : Richard McEvoy e Bryson DeChambeau al comando del Porsche European Open - Renato Paratore nella top ten : C’è una coppia al comando del Porsche European Open 2018, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Green Eagle Golf Courses di Amburgo, in Germania. L’inglese Richard McEvoy è volato in testa alla classifica generale in compagnia dello statunitense Bryson DeChambeau ad un giro dal termine ed ora entrambi guidano la leaderboard a quota -12, con una lunghezza di ...

Golf – Porsche European Open : grande rimonta di Renato Paratore : Eurotour: al Porsche European Open gran rimonta di Renato Paratore. Lo statunitense Bryson DeChambeau resta leader. Out Manassero, E. Molinari, Bertasio e Gagli La grande rimonta di Renato Paratore, da 63° a nono con 138 (72 66, -6) colpi, ha caratterizzato la seconda giornata del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dove ha mantenuto ...

Golf - European Tour 2018 : Bryson DeChambeau continua a comandare il Porsche European Open. Risale Renato Paratore! : C’è ancora Bryson DeChambeau al comando del Porsche European Open, prova settimanale del Tour europeo che si sta svolgendo ad Amburgo, in Germania. L’americano si è confermato leader del torneo anche dopo il secondo giro, chiuso in 68 colpi con un’ottima seconda parte (cinque birdie nelle ultime sette buche), per un totale di -10. Alle sue spalle ci sono due giocatori a -9: l’inglese Richard McEvoy ha dato spettacolo, ...