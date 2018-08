Golf – English Girls U14 Open Amateur | dominio della giovane Francesca Fiorellini

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) La giovanissimadomina nell’U14Ancora un successo italiano in campo internazionale in una stagione che si colora sempre più d’azzurro. Lo ha firmatoche si è imposta con 223 (75 76 72, +1) colpi nell’U14Championship disputato sul percorso del Lyme RegisClub (par 74), nella città da cui il circolo prende nome, in Inghilterra. La tredicenne romana, portacolori dell’Olgiata GC, con un gran giro finale in 72 (-2) ha distaccato di cinque colpi l’austriaca Anna Neumayer e l’inglese Patience Rhodes (228-+6). A completare la bella prestazione azzurra il sesto posto di Charlotte Cattaneo con 232 (+10) e si sono ben comportate anche Giulia Bellini, 14ª con 236 (+14), e Beatrice Galli, 27ª con 251 (+29).ha ottenuto l’ottavo successo individuale dei dilettanti azzurri ...