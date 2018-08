Gli Oscar cambiano un po’

AGli Oscar 2019 un nuovo (contestato) premio : quello al miglior film popolare : Gli Oscar 2019 sembrano ancora lontani, ma l’Academy è già al lavoro. E così, dopo l’ingresso di nuovi membri (anche italiani) e la rielezione di John Bailey (celebre direttore della fotografia) come presidente, ha espresso concretamente il suo desiderio di avvicinarsi al cinema più pop. Da qui l’introduzione, dal prossimo anno, dell’Oscar per il miglior film popolare: un modo per poter, finalmente, premiare anche quei ...

Oscar 2019 - arriva la nuova categoria “MiGlior film popolare” : ecco tutte le novità dall’Academy : novità in arrivo per la notte degli Oscar, che si terrà il 24 febbraio 2019 al Dolby Theatre di Hollywood. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che assegna i premi più ambiti del cinema, ha annunciato infatti che nella 91esima edizione verrà assegnata una nuova statuetta: l’Oscar per i film più popolari. Una categoria completamente nuova, che dedica un riconoscimento anche ai blockbuster. Questo nuovo premio, i cui dettagli ...

Se Gli Oscar cambiano probabilmente è tutta colpa vostra : Pare che il giorno dopo la 90° edizione degli Oscar, l’ABC – la rete che li manda in onda – abbia scritto all’Academy. «State diventando ininfluenti», era il messaggio. Gli ascolti erano diminuiti del 19% rispetto al 2017; addirittura, se si risale al 2014, del 39%. La fascia d’età più colpita è stata quella dei 18-49 anni (-24% rispetto al 2017, -...

Se Gli Oscar cambiano probabilmente è tutta colpa vostra : Ascolti a picco, l'Academy si rinnova: una nuova categoria - i film popolari - e una cerimonia più breve , circa tre ore,

Oscar - novità per la prossima edizione : arriva la nuova categoria 'miGlior film popolare' : Nel comunicato l'Academy dice: "Ci impegnamo a produrre uno show che intrattenga nell'arco di tre ore, rendendo gli Oscar più accessibili agli spettatori in tutto il mondo. Per onorare tutte le 24 ...

Novità aGli Oscar : cerimonia più breve e premio al miglior film popolare. Ma è già polemica : Una cerimonia più breve di quanto sia mai stata, e una nuova categoria. Le Novità degli Oscar, in vigore dalla cerimonia del 24 febbraio 2019, sono state annunciate mercoledì sera, quando l’Academy ha rieletto come suo presidente John Bailey. La durata della kermesse è stata ridotta: tre ore al massimo, con le pause commerciali utilizzate per premiare alcune categorie. Quali, non è stato specificato. L’Academy ha, però, promesso di dare risalto ...

"Eldorado" rappresenterà la Svizzera aGli Oscar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Regista a Manhattan : “Gli Usa fondati sul merito. Qui a 35 anni dirigo il film col premio Oscar James Ivory” : “La differenza sta tutta qui: che gli Stati Uniti si fondano sul merito. L’Italia, invece, si regge sulle clientele”. Michele Diomà ha 35 anni, viene da Napoli ed è un Regista. A 18 anni si è trasferito a Roma. Poco dopo a Parigi. “Poi ho capito che se volevo davvero costruire la mia carriera dovevo andare via”, racconta. Oggi sta lavorando a Manhattan, in compagnia del premio Oscar James Ivory. “Sì, all’inizio sembrava un sogno. Ma è tutto ...

VoGlia di oscar ADL saltella con il cardinale : di Tony Damascelli A urelio De Laurentiis non ha bisogno di essere immaginato. È. Difficile trovare un altro simpatico così, vulcanico, improbabile, imprevedibile, spavaldo, scegliete l'aggettivo ...

