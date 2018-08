“Giustizia per Eva” Molestata da una suora | si suicidò a 26 anni

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Per 13era rimasta intrappolata in una relazione sessuale morbosa con una, motivo per cui a un certo punto ha deciso di togliersi la vita in preda alla disperazione. Così è morta Eva Sacconago, suicida, dopo aver sopportato perle avances di una donna che avrebbe dovuto essere per lei una guida spirituale.Suor Maria Angela Farè pare fosse ossessionata da Eva: le scriveva messaggi in continuazione, la costringeva a rapporti intimi. Un rapporto morboso che la stessa ragazza aveva confessato in una lettera a un sacerdote suo amico, dicendo di non poter nemmeno fuggire per timore che sarebbe stata raggiunta. Quando la madre e il padre di Eva hanno scoperto queste lettere hanno chiesto, e ottenuto, l’allontanamento e la sospensione dellada Milano alla Sicilia, ma questo non è bastato.Eva era rimasta profondamente segnata da quanto accaduto e si è uccisa con una ...