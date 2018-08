Giulia Bevilacqua è incinta | l’annuncio su Instagram

Giulia Bevilacqua incinta : lei e il marito Nicola Capodanno aspettano un figlio : Adesso è ufficiale: Giulia Bevilacqua sarà mamma. L’attrice 39enne – ex Distretto di polizia, vista anche in Tutta colpa di Freud e questo inverno nelle sale con I moschetieri del re di Giovanni Veronesi – aspetta infatti un figlio dal marito Nicola Capodanno , giornalista con cui fa coppia fissa da ormai quattro anni (sono sposati dal 2017). La coppia ha reso noto il lieto evento attraverso i social network e la novità sta già ...

