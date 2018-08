' Giù i rom dal treno' Non è razzismo | ma esasperazione

Come aggiungere DuckDuckGo a Chrome su Android : Come installare DuckDuckGo su Android e impostarlo Come motore di ricerca predefinito per non essere più tracciato dalla rete di annunci di Google e Facebook. L’operazione per l’installazione del motore di ricerca e l’impostazione Come predefinito per le ricerche online è davvero molto semplice e veloce. Come installare DuckDuckGo su Android Negli ultimi tempi il termine privacy è diventato quanto mai comune e usato molto ...

Il Milan - Maradona - lo stadio sempre pieno. Giù il sipario sul calcio romantico di Narciso Terziani : Imprenditore nel settore del metallo più prezioso, Pieve a Maiano come centro del mondo, il Comunale come seconda casa: Terziani riportò in auge l' Unione Sportiva e impreziosì la sala trofei. una ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Sos caldo : 10 città saranno contrassegnate con il "bollino rosso" - mercoledì si aggiungerà anche Roma : Non dà tregua il caldo in dieci città italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il 'bollino rosso' del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci città si aggiungerà l'8 agosto Roma, che il 6 e 7 ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori : Giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...

Banche - incontro a Roma per Don Torta : "Finalmente si prende la strada giusta" : Mi sento in dovere, essendo stato presente all'incontro a Roma tra i due sottosegretari all'Economia e le varie Associazioni impegnate nella difesa dei truffati dalle Banche, esprimere in sintesi la ...

Roma - Di Francesco : 'Monchi non dorme - ci guardiamo intorno. Servono giocatori giusti' : 'Il mercato? Non dobbiamo affollare la rosa, bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il ds Monchi non dorme. L'ho rivisto oggi, dopo tanto tempo, ed era stanco, perché sta lavorando ...

Domeniche gratis nei musei - Schmidt 'Giusto cambiare - per gli Uffizi penso a promozioni alternative' : Domeniche gratuite nei musei? Per il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ' il ministro Alberto Bonisoli ha ragione : andrebbero ripensate'. La gratuità per tutti ogni prima domenica del mese va ...

Roma : Ugl - bene controlli congiunti polizia-vigili : Roma – “Per anni abbiamo denunciato le precarie condizioni di sicurezza dei caschi bianchi Romani, impiegati in inutili quanto rischiosi piantonamenti, ad insediamenti che si erano nel tempo trasformati in vere e proprie enclavi di illegalita’ diffusa. Diamo atto a Comando generale ed amministrazione comunale di essere riuscito finalmente a cambiare l’approccio, demandando le attivita’ di controllo ad operazioni ...

Razzismo - come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato : Una frase del primo discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Senato per chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “promessa” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta ...

In aumento dello 0,9% i compromessi per la vendita di case esistenti nel mese di giugno negli Stati Uniti. Lo rende noto la National association of realtors. Il dato si confronta con un calo dello 0,5% del mese precedente e batte le stime degli analisti che si attendevano una crescita dello 0,4%.

Sgomberi a Roma - la prima lista : 'Priorità a 6 interventi'. Ma la giunta si spacca : Le posizioni sono diverse e opposte, tanto che alla prima occasioni si scontrano che è una bellezza. Da una parte per esempio ci sono le assessore Margherita Gatta, Lavori pubblici, e Rosalba ...