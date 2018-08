Gisele Bündchen a settembre sulla cover di Vanity Fair

vanityfair

: @ansiolitic4 Sono in vacanza al mare e quando la sera rientro dalla spiaggia sembro sopravvissuta a un disastro nuc… - maporcamiseria_ : @ansiolitic4 Sono in vacanza al mare e quando la sera rientro dalla spiaggia sembro sopravvissuta a un disastro nuc… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Modella di straordinario successo,ha scelto di non chiudersi nel mondo della moda. «Io non sono una modella, quello è un lavoro», ha spiegato, «una parte della mia carriera: mi ha permesso di vedere il mondo e di guadagnare bene, ma non mi ci sono mai identificata». Se n’è andata di casa a 14 anni per volare in Giappone, a 16 viveva a New York in un appartamento per fotomodelle. «Non è stato un problema così presto, sapevo già badare a me stessa», dice. Oggi ha 38 anni, un marito (il quarterback dei new England Patriots Tom Brady), due figli e vive a Brookline, una cittadina del Massachusetts: «Perché vivo qui? Per amore», dice. Fa meditazione quotidianamente, a casa alleva le api e ai suoi figli insegna giardinaggio e pazienza. Ma soprattutto ha un nuovo scopo nella vita: proteggere il pianeta. Per questo è apparsa in una serie di documentari del National Geographic che ...