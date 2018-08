L'ultima luna d'estate Da Giovedì 30 agosto a domenica 9 settembre 2018 XXI edizione : 346.5781822 - segreteria@teatroinvito.it BIGLIETTI Spettacoli serali ' 13 - ridotti ' 10 - Spettacoli per bambini " fuori abbonamento ' 5 ABBONAMENTI luna piena ' 90 - 3 Spettacoli a scelta ' 27 - 2 ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Giovedì 9 agosto : Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia nella giornata di giovedì 9 agosto agli European Championships 2018. ATLETICA Se dovesse materializzarsi un podio, sarebbe una sorpresa. Eseosa Desalu ha ben impressionato nella semifinale dei 200 metri, tuttavia il terzetto composto dal turco Ramil Guliyev, campione del mondo in carica, dallo svizzero Alex Wilson e dallo spagnolo Bruno Hortelano appare un gradino superiore alla ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018, dopo il bronzo di ieri di Rachele Bruni nella 5 km. Oggi in programma la 10 km femminile e ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara Giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi giovedì 9 agosto l’Italia proverà a essere protagonista agli Europei 2018 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell’alto e su Libania Grenot nelle semifinali dei 400 metri. Da non perdere la finale dei 3000 siepi dove Yohanes Chiappinelli vuole giocarsela fino in fondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli Orari di tutte le gare e gli italiani ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovedì 9 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata degli Europei di Tuffi. Dopo l’argento dal metro, Giovanni Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Insieme a lui ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della seconda finale individuale. In programma anche la finale del sincro uomini dalla piattaforma, anche se la presenza di Vladimir Barbu e Mattia Placidi è ancora in dubbio, a causa dell’infortunio di Placidi. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 9 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi giovedì 9 agosto si disputa la quarta giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica. Nuovo spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino dove in serata verranno assegnati ben sei titoli: assolutamente da non perdere l’asta femminile con la greca Stefanidi che vuole essere Campionessa di tutto, avvincenti i 400 ostacoli maschili con Copello favorito, lotta tedesca a suon di grandi bordate nel giavellotto maschile, ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara Giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare : Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), valida per l’edizione 2018 degli Europei di Nuoto, ed ultimi fuochi d’artificio in vasca. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le staffette miste e quanto ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 9 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto ed ultimi fuochi d’artificio in vasca. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le staffette miste e quanto potrà fare Simona Quadarella nei 400 stile libero rappresentano le carte da giocare per il Bel ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche maschili (Giovedì 9 agosto). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 9 agosto iniziano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica anche per il settore maschile. All’SSE Hydro di Glasgow è in programma l’infinito turno di qualificazione seniores: si inizia alle ore 11.00 ma tutte le big saranno in pedana alle ore 19.30, pronte per giocarsi i vari pass per le finali. L’Italia se la gioca per essere tra le migliori otto squadre, riflettori puntati soprattutto su Marco Lodadio agli ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Proseguono le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: scende in pedana la categoria senior, con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le prove della categoria junior, con le ultime due serie eliminatorie e le finali, maschile e femminile. Esordio in gara per Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e per Diana Bacosi, Chiara ...

Giovedi 9 Agosto sui canali Sky Cinema HD : In ostaggioWayne Hayes (Robert Redford) ricopre una posizione di rilievo in un’azienda di notevoli dimensioni. Improvvisamente, viene rapito da un suo dipendente, Arnold Mack (Willem Dafoe). Nel tentativo di negoziare la liberazione, le vite di Wayne e della moglie Eileen (Helen Mirren) vengono messe a nudo, mostrandone luci ed ombre. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) AltamiraAntonio Banderas in un intenso dramma fra scoperte ...

Programmi TV di stasera - Giovedì 9 agosto 2018. Su Canale5 Magic Mike XXL : Joe Manganiello Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. L’amico ritrovato: Un amico di Don Matteo, residente a Gubbio, viene trovato morto e le indagini inchiodano Tomas come il possibile colpevole. Mentre Don Matteo e Cecchini approfittano per ritrovarsi nei loro luoghi eugubini, Margherita, senza volerlo, mette in serio pericolo la salute ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Giovedì 9 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 9 agosto 2018: Serena è decisa nel rifiutare ancora l’idea di agire in giudizio pur di ottenere l’eredità del padre Gigi Del Colle, ciò mentre Filippo tenta in ogni modo di superare i suoi problemi finanziari… Giulia sembra ormai già proiettata nella sua nuova vita con il suo compagno Denis, ma Niko pensa che la vita in Terrazza senza sua madre non sarebbe più la stessa… Dopo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Giovedì 9 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 9 agosto 2018: Francisca Montenegro continua a tessere le sue trame contro l’odiata Julieta per renderle la vita impossibile… Tutti sono entusiasti per l’onorificenza che è stata concessa a Puente Viejo e così si organizzano i festeggiamenti… Adela è in ansia perché Carmelo sembra avere qualcosa di più importante da fare che pronunciare il discorso per l’onorificenza, poi ...