Giornata Mondiale del Leone il 10 agosto | ma restano solo 20mila

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

Giornata Mondiale dell’Orgasmo : ecco come siamo prima - durante e dopo : Il 31 luglio si festeggia la Giornata Mondiale dell’Orgasmo. Si parla sempre più spesso di sessualità ma si continua a parlarne con un certo imbarazzo. Soprattutto quando a essere chiamate in causa sono le donne e il loro piacere: l’orgasmo. Il fotografo brasiliano Marcos Alberti ha superato ogni remora e ha fotografato venti donne prima, durante e dopo l’orgasmo. Il progetto che ha realizzato si chiama The O Project e mostra come ...

MONITO MATTARELLA - 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI'/ Giornata Mondiale contro le tratte : i minori 10 milioni : MATTARELLA, 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI': Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo.

Giornata Mondiale contro le epatiti - più test e terapie per eliminarle entro il 2030 : Secondo l'Oms, colpiscono 325 milioni di persone a livello mondiale e sono le cause principali del cancro del fegato

Animali - Giornata Mondiale della tigre : il 29 Luglio si celebrano le ultime 3.890 : All’alba del XX secolo erano in 100mila mentre il 29 Luglio del 2018, giornata mondiale della tigre, celebreremo la sopravvivenza delle ultime 3.890. Amka e Luva, tigri siberiane che in natura contano circa 450 esemplari, insieme agli altri Animali e allo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, sosterranno simbolicamente l’iniziativa ‘Tx2’ per il raddoppio del numero di individui in natura entro il 2022. Un programma ...

28 luglio 2018 - Giornata Mondiale dell’epatite : Ogni anno – ricorda il Ministero della Salute – il 28 luglio si celebra la Giornata mondiale dell’epatite (WHD). La data del 28 luglio è stata fissata in onore al dott. Blumberg, Baruch Samuel, nato il 28 luglio del 1928 ed insignito, nel 1976, del premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le scoperte concernenti il virus dell’epatite B e i lavori per lo sviluppo del primo vaccino antiepatite B. Diversi virus possono ...

Canottaggio – Mondiale Under 23 : ottimo avvio per la Nazionale italiana - tutti i risultati della prima Giornata : Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia Under 23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo Under 23 ...

Non ci crederete - ma anche il cibo spazzatura ha la sua Giornata mondiale : Ma se è vero che l'Italia - nonostante sia considerata uno dei posti dove si mangia meglio al mondo -, è abitata da circa 2milioni di junkfood lovers dichiarati, fonte, Censis,, quali sono i cinque ...

Giornata Mondiale del Climbing : il 18 agosto all’insegna dell’arrampicata : Con l’iniziativa “Walls are Meant for Climbing”, The North Face organizza una Giornata per valorizzare la community Mondiale dei climber e offrire nuove opportunità per arrampicare Stabio, 17 luglio 2018—The North Face presenta “Walls Are Meant for Climbing”, il brand program 2018, che propone uno sguardo diverso sul concetto di parete. Dal 1966 per The North Face le pareti sono luoghi in cui gli appassionati di arrampicata si ...

la Giornata Mondiale dell'emoji - ce ne sono più di 2'800 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il 14 luglio si celebra la prima Giornata Mondiale dello scimpanzé - : Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, l'associazione no-profit che festeggerà l'evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e organizzazioni

Prima Giornata Mondiale dello scimpanzé - Jane Goodall : “Amo anche il loro lato oscuro” : Oggi si celebra la Prima Giornata mondiale dello scimpanzé. È stata scelta come data il 14 luglio poiché è il giorno in cui l’etologa Jane Goodall, fondatrice dell’Istituto Jane Goodall e messaggero di pace Onu, iniziò la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé in quello che oggi è il Gombe Stream National Park in Tanzania, uno degli ultimi santu...