Ginnastica | Europei 2018 | Italia in finale a squadre | Marco Lodadio non brilla agli

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni in DIRETTA. L'Italia in Finale a squadre - Marco Lodadio fuori dagli 8 agli anelli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.

Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni - l’Olanda balza in testa. Botti di Shatilov - Dolgopyat - israeliani e Zonderland : Proseguono le qualificazioni agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile, il livello si è alzato nella seconda suddivisione ma soltanto alle 19.30 scenderanno in pedana le dodici big tra cui anche l’Italia. Per il momento una buona Olanda è balzata al comando con un complessivo 239.393, precedendo Israele di sette decimi (238.692) e scavalcando così l’Ungheria che scivola al terzo posto dopo essersi imposta in prima ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni in DIRETTA. L’Italia punta alla finale - Lodadio cerca gloria agli anelli. Che lotta tra le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 9 agosto). Iniziano le gare maschili all’SSE Hydro di Glasgow, spazio al lunghissimo turno di qualificazione al termine del quale conosceremo i nomi dei vari finalisti. In programma tre suddivisioni ma sarà l’ultima, prevista dalle ore 19.30 italiane, a chiamare in pedana tutte le big: Gran Bretagna, Germania, Russi, Ucraina, Francia, ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni - l’Ungheria vince la prima suddivisione. Che show di Petrounias sugli anelli : All’SSE Hydro di Glasgow sono incominciati gli Europei 2018 di Ginnastica artistica anche per il settore maschile. prima giornata dedicata al turno di qualificazione seniores, nella prima suddivisione ha primeggiato l’Ungheria con 238.593 punti grazie in particolar modo al discreto 14.200 di David Vecsernyes alla sbarra. I magiari si sono guadagnati un vantaggio importante nei confronti della Bielorussia (232.428) e della Grecia ...

Europei di Ginnastica Oggi tocca a De Vecchis : A Glasgow ciò che conta di più è la gara di squadra, quindi porterò un esercizio meno rischioso . Tommaso De Vecchis, ubbidisce agli ordini di scuderia e non presenterà questa sera sulla pedana della ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche maschili (giovedì 9 agosto). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 9 agosto iniziano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica anche per il settore maschile. All’SSE Hydro di Glasgow è in programma l’infinito turno di qualificazione seniores: si inizia alle ore 11.00 ma tutte le big saranno in pedana alle ore 19.30, pronte per giocarsi i vari pass per le finali. L’Italia se la gioca per essere tra le migliori otto squadre, riflettori puntati soprattutto su Marco Lodadio agli ...

Ginnastica - Europei 2018 : si inizia al maschile - l’Italia punta alla finale. Marco Lodadio la stella agli anelli : Dopo la competizione femminile che si è conclusa domenica, giovedì 9 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. All’SSE Hydro di Glasgow si incomincia con le qualificazioni seniores, necessarie per definire chi parteciperà alle finali previste nel weekend (sabato quella a squadre, domenica le specialità). L’Italia scenderà in pedana alle ore 19.30 insieme a tutte le altre big, impegnata nell’ultima ...

Ginnastica - Italia senza sosta dopo gli Europei : subito collegiale al mare - Mondiali vicini. Rientra Rizzelli - tutte le azzurre convocate : Un po’ di allenamenti e un po’ di vacanza al mare. Questa è la strategia che Enrico Casella ha scelto per l’estate delle azzurre. Il DT della Nazionale di Ginnastica artistica femminile, infatti, ha convocato un collegiale subito dopo gli Europei che si sono conclusi ieri a Glasgow: non si rimane però come sempre al PalAlgeco di Brescia ma si va a Riccione dall’8 al 18 agosto. Le ragazze si terranno in forma in palestra ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia torna da Glasgow? Azzurre seste col cuore tra gli infortuni - Martina Basile si scopre grande : Una tappa di transizione ma onorata con il massimo impegno, senza sfigurare e soprattutto gareggiando sempre con il cuore, al massimo delle proprie possibilità. Si possono riassumere così gli Europei 2018 di Ginnastica artistica per l’Italia seniores che si presentava a Glasgow con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa dei troppi infortuni e che può tornare a casa soddisfatta per avere ottenuto sostanzialmente il massimo ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia juniores domina e incanta - il futuro è azzurro! Giorgia Villa e compagne per l’impresa alle Olimpiadi 2020 : Un dominio schiacciante, una supremazia netta, uno strapotere eccezionale. L’Italia è stata letteralmente padrona del Vecchio Continente tra le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: il gruppo costruito da Enrico Casella ha ribadito la propria forza e il proprio importante livello tecnico che avevamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. La classe 2003 è semplicemente fantastica e le 7 medaglie conquistate a Glasgow (4 ...

Ginnastica - Europei 2018 : cosa ci lascia Glasgow? Italia - ha un futuro! Sfilza di infortuni - agonismo a mille - equilibrio sovrano. Tra reginette e rivelazioni : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica in versione femminile, a Glasgow non è mai mancato lo spettacolo in quattro giorni come sempre avvincenti e appassionanti. Sono tanti i temi caldi emersi nel corso di questa rassegna continentale, si può già trarre un bilancio di quanto si è visto all’SSE Hydro della metropoli scozzese. Italia, HAI UN FUTURO – Le nostre juniores hanno confermato sul palcoscenico più ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle Campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in festa! : Spettacolari Finali di Specialità in chiusura degli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’SSE Hydro di Glasgow. Quattro Campionesse da quattro Nazioni diverse: l’ungherese Boglarka Devai al volteggio, la belga Nina Derwael alle parallele asimmetriche, l’olandese Sanne Wevers alla trave, la francese Melanie De Jesus Dos Santos al corpo libero. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Campionesse ...