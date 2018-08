Gilda Ambrosio in Senza veli e a Stefano De Martino sfugge il boxer FOTO

STEFANO DE MARTINO / Le vacanze hot con Gilda Ambrosio ad Ibiza - intanto la sua ex Belen Rodriguez... : STEFANO De MARTINO si trova ad Ibiza insieme a Gilda Ambrosio, la fashion blogger che frequenta da circa un anno. E per la prima volta pubblica su Instagram una sua foto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio : "Rapporto splendido - niente amore" : Non è ancora chiaro il legame tra Stefano De Martino e la fashion blogger, Gilda D'Ambrosio, avvistati, recentemte, in vacanza. A fare chiarezza sulla questione, che, in queste settimane bollenti, non sta facendo dormire gli italiani, è Gabriele Parpiglia che, ieri, ha risposto ad alcune domande dei fan. I due stanno assieme o no?:prosegui la letturaStefano De Martino e Gilda D'Ambrosio: "Rapporto splendido, niente amore" pubblicato su ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio soli a Ibiza : prime foto e video insieme su Instagram : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono insieme a Ibiza da qualche giorno ma, a differenza di altre volte, in questa vacanza sembrano essere soli. Gli amici che hanno sempre fatto compagnia al ballerino e alla stilista in ogni loro trasferta come Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino sono rimasti in citta', e i due si stanno godendo il sole della Spagna come una qualunque coppia. --Alcune ore fa, poi, sia sul profilo Instagram del ballerino che ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio : ritorno di fiamma a Ibiza? : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma? La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non è mai stata chiara. Conferme, smentite e poi di nuovo conferme e ancora smentite. Rotture e ritorni di fiamma. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme davvero oppure no? Nonostante i due smentiscano la liason […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma a Ibiza? proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni - addio al nubilato da nababbi/ Pranzo su yatch ad Ibiza con la crew : spunta Gilda Ambrosio : Chiara Ferragni, incidente hot sui sociall: la fashion blogger tradita dal vestito durante la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, ecco la foto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Stefano De Martino e Cristina Buccino fidanzati?/ Dopo Gilda Ambrosio - il gossip impazza mentre sui social... : Stefano De Martino e Cristina Buccino sono fidanzati? Il settimanale Chi lancia lo scoop: scaricato da Gilda Ambrosio, il ballerino si sarebbe consolato con la bella showgirl.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:49:00 GMT)

Stefano De Martino 'mollato' da Gilda Ambrosio e paparazzato con la nuova fiamma : Estate bollente per il ballerino Stefano De Martino. Le ultime di Gossip sull'ex marito di Belen Rodriguez arrivano dalle pagine del settimanale 'Chi', dove viene detto che sarebbe stato mollato dalla sua ultima fiamma, la bellissima Gilda Ambrosio, con il quale era stato nuovamente paparazzato in coppia nel corso delle ultime settimane. Tuttavia De Martino non si sarebbe 'arreso', ed ecco che sarebbe in corso un nuovo flirt con la bellissima ...

Gossip - Stefano De Martino 'mollato' da Gilda Ambrosio e paparazzato con la nuova fiamma : Estate bollente per il ballerino Stefano De Martino. Le ultime di Gossip sull'ex marito di Belen Rodriguez arrivano dalle pagine del settimanale 'Chi', dove viene detto che sarebbe stato mollato dalla sua ultima fiamma, la bellissima Gilda Ambrosio, con il quale era stato nuovamente paparazzato in coppia nel corso delle ultime settimane. Tuttavia De Martino non si sarebbe 'arreso', ed ecco che sarebbe in corso un nuovo flirt con la bellissima ...

Stefano De Martino scaricato da Gilda Ambrosio - arriva la nuova fiamma Cristina Buccino : MILANO ? Dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, c?è la caccia alla nuova fidanzata di Stefano De Martino. Per ora l?ex ballerino di ?Amici? e inviato...

Stefano De Martino “scaricato” da Gilda Ambrosio ha già una nuova fiamma : il gossip : Stefano De Martino scaricato da Gilda Ambrosio? Lo scoop, i retroscena e un’indizio sulla nuova fiamma del ballerino A smentire le voci che la vedevano felicemente innamorata di Stefano De Martino è stata di recente la stessa Gilda Ambrosio. Quest’ultima, nello specifico, al settimanale Grazia aveva dichiarato di volere molto bene al ballerino ma di […] L'articolo Stefano De Martino “scaricato” da Gilda Ambrosio ha ...

Gilda Ambrosio per la prima volta parla di Stefano De Martino : Sul settimanale “Grazia” la modella Gilda Ambrosio parla di Stefano De Martino sogna un matrimonio in Chiesa. Probabilmente cambierebbe abito quindici volte, ma ama la tradizione. Eppure un progetto che vorrebbe realizzare nella moda è proprio una collezione di abiti da sposa non convenzionali. Con Stefano De Martino, dice solo “no comment”, ma ammette che “si vogliono un bene infinito”. In cover sul settimanale Grazia, Gilda Ambrosio si ...

Gilda Ambrosio su Stefano De Martino : "E' la persona giusta - ma..." : Gilda Ambrosio e Stefano De Martino, capitolo ennesimo. Nonostante i rumors che si rincorrono da mesi su una presunta love...

Gilda Ambrosio per la prima volta parla di Stefano De Martino : Sul settimanale “Grazia” la modella Gilda Ambrosio parla di Stefano De Martino sogna un matrimonio in Chiesa. Probabilmente cambierebbe abito quindici volte, ma ama la tradizione. Eppure un progetto che vorrebbe realizzare nella moda è proprio una collezione di abiti da sposa non convenzionali. Con Stefano De Martino, dice solo “no comment”, ma ammette che “si vogliono un bene infinito”. In cover sul settimanale Grazia, Gilda Ambrosio si ...

Gilda Ambrosio e lo strano rapporto con Stefano De Martino : “non è il mio fidanzato - ma è la mia persona” : Parole enigmatiche quelle di Gilda Ambrosio, che ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, che non rispecchia i canoni di una relazione ‘convenzionale’ Stefano De Martino è stato più volte accostato a Gilda Ambrosio. Dopo la storia con Belen Rodriguez ed il figlio avuto con la modella argentina, la scorsa estate il ballerino era stato dato per fidanzato dal gossip con la stilista fondatrice del marchio di moda ...