Gianni Testa fra il successo con The Coach in tv e i prossimi appuntamenti musicali

(Di giovedì 9 agosto 2018)fra ilcon Thein tv e iÈ oramai un dato di fatto:non si ferma mai! Il noto producer e talent scout calabrese si divide in questi giorni fra televisione, casting e selezioni – sempre alla ricerca di nuovi talenti da scoprire e valorizzare -, e l’attività didattica. Progetti,e tante soddisfazioni per il produttore dall’immagine inconsueta e i suoi artisti. Per quanto riguarda la tv, il producer calabrese in questi giorni si gode ildi The(prodotto dalla JTL Production e Antares Film), in onda ogni pomeriggio, da lunedì a sabato alle 19,00 su 7Gold, il primo talent show che mette al centro la figura e il ruolo del maestro, il “” appunto. Dopo le fasi “selection” e “team building”, la trasmissione è attualmente entrata nella fase delle sfide “one to one” in cui i ...