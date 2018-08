Gian Marco Centinaio contro Michela Vittoria Brambilla | ' L' ex ministro dimenticata da

Atletica - Gianmarco Tamberi : “A Berlino mi aspetto un segnale. Valgo più della misura stagionale” : Dimenticare il passato e concentrarsi sul presente. Questo il dogma in testa a Gianmarco Tamberi che quest’oggi inizia la propria avventura nelle qualificazioni del salto in alto agli Europei di Berlino. Un Tamberi reduce da un periodo molto complicato, dopo il grave infortunio del 2016 che ne precluse la partecipazione alle Olimpiadi di Rio, quando era uno dei favoriti della vigilia. Autore a Montecarlo (“nel luogo del ...

Atletica - Europei 2018 : stasera l'Italia cala gli assi - Libania Grenot e Gianmarco Tamberi : La terza giornata dei Campionati Europei di Atletica leggera è stata decisamente in chiaroscuro per gli atleti italiani. Non si è ancora spenta la delusione per la prestazione incolore di Filippo Tortu [VIDEO] nella finale dei 100 metri, ma probabilmente ciò che si chiedeva al velocista brianzolo è attualmente al di la' delle sue possibilita'. Se nella seconda giornata ci si era consolati con l'ottimo bronzo di Yemaneberhan Crippa sui 10.000 ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Gianmarco Centinaio - caporalato e schiavitù : 'Ci sono anche tantissimi italiani ridotti in quelle condizioni' : Ad Agorà su Rai 3 si parla di caporalato e dello sfruttamento nei campi. In studio, il ministro leghista dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio , che mette subito in chiaro come il problema della ...

Atletica – Europei 2018 - da Elena Vallortigara a Gianmarco Tamberi : la parola ai protagonisti azzurri : parola ai protagonisti azzurri degli Europei. Le ostacoliste Pedroso e Folorunso: “Abbiamo lavorato tanto”. Grenot: “Più allenata e più esperta”. Tamberi e Trost pronti per la qualificazione Salto in alto, 400hs e 400: queste le specialità protagoniste della conferenza stampa di oggi a Casa Atletica Italiana al Golden Tulip Hotel di Berlino. Microfono a Elena Vallortigara, attesa domani alla qualificazione ...

Uomini e Donne : Sara Pandini - fidanzata di Gianmarco Valenza : "Innamorata del suo sorriso" : Sara Pandini, fidanzata di Gianmarco Valenza, nelle scorse ore, ha risposto alle domande degli utenti di Instagram, curiosi di conoscere come è nata la loro relazione: Per farla breve Gianmarco frequentava il The Club di Milano e prendendo i cocktail sempre da me, ha iniziato a chiedermi di uscire. L’ho rimbalzato per otto mesi perchè non mi interessava ed ero fidanzata. Non gli è mai andata giù. ‘Ti chiederò di prendere un caffè tutti i ...

Al Modica Calcio arriva Gianmarco Galfo : Il Modica Calcio pensa anche al “futuro”, dal Modica Airone arriva il promettente Gianmarco Galfo. Rappocciolo: e' un ragazzo di buone qualita'

Gianmarco Tognazzi : cinema e vino che passione : Milano, askanews, - Si è tenuta ad Arena del Mare, nel salernitano, la cerimonia del Gran Galà Premio Charlot, giunto alla XXX edizione. Fra i premiati, nella sezione Corti, l'attore Gianmarco ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2018 : primato stagionale per Gianmarco Tamberi nell’alto : Va in archivio anche la tappa monegasca della Diamond League: a Montecarlo Gianmarco Tamberi, tornato a saltare sulla pedana che gli costò il grave infortunio che infranse il suo sogno olimpico, ha trovato il quinto posto nel salto in alto con primato stagionale a 2.27 metri (alla terza prova), mentre Libania Grenot ha ottenuto il sesto posto nei 400 metri in 51″56. Di seguito tutti i podi della tappa. Lancio del peso femminile (ieri) 1 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tornare a Montecarlo è una sfida con me stesso. Devo ritrovare il mio salto” : Oggi Gianmarco Tamberi torna in gara a Montecarlo per la decima tappa stagionale della Diamond League. Qui due anni fa, l’azzurro, dopo aver vinto firmando anche il record italiano a 2.39, si infortunò alla caviglia sinistra, al secondo tentativo a 2.41. Questo infortunio costò molto caro al 26enne marchigiano, che dovette dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un luogo particolare quindi per Tamberi che in un’intervista ...

Gianmarco Onestini abbadona il progamma?/ Da predestinato a flop... (Temptation Island 2018) : Gianmarco Onestini, un'esperienza poco fortunata? La prima puntata non gli ha permesso di avere tanta visibilità, cosa accadrà durante quella di stasera? (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 08:02:00 GMT)

Confermato il debutto de L’Isola di Pietro 2 e Solo 2 : Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l’autunno delle fiction di Canale 5 : Dopo una presentazione dei palinsesti fatta di tanta forma e poca sostanza, finalmente Canale 5 alza il velo sulla prossima stagione televisiva a cominciare dalla conferma del debutto de L'Isola di Pietro 2 e Solo 2. Toccherà a Gianni Morandi e Marco Bocci dare il via alla nuova stagione tv ma, a quanto pare, entrambi sono destinati a fare staffetta alla domenica sera. Da metà settembre, la data ufficiale non è ancora stata confermata, il ...

Gianmarco Onestini/ “SecchiaWay” - il commento del fratello Luca (Temptation Island 2018) : Dalle liti social con Soleil Sorgè in difesa del fratello Luca Onestini all'arrivo a Temptation Island 2018, Gianmarco Onestini avrà compiuto la sua missione da tentatore?(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:46:00 GMT)

GianMARCO ONESTINI/ Giornata da 30 e lode : "Finalmente anche per me inizia l’estate" (Temptation Island 2018) : Dalle liti social con Soleil Sorgè in difesa del fratello Luca ONESTINI all'arrivo a Temptation Island 2018, GIANMARCO ONESTINI avrà compiuto la sua missione da tentatore?(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:20:00 GMT)