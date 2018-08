davidemaggio

: Mediaset, Gerardo Greco direttore del Tg4. Nuovo corso dell'informazione Mediaset [news aggiornata alle 14:57] - repubblica : Mediaset, Gerardo Greco direttore del Tg4. Nuovo corso dell'informazione Mediaset [news aggiornata alle 14:57] - Agenzia_Ansa : #Mediaset: da domani Gerardo #Greco nuovo direttore del #Tg4 - mattucel : RT @CasaPoundItalia: Rete 4, Forza Pd sceglie il primo direttore dopo l'alleanza siglata: Gerardo Greco. Su Forza Italia aveva ragione Casa… -

(Di giovedì 9 agosto 2018)L’informazione di Rete 4 inizia ilcorso nel cuore dell’estate. Da domani, 10 agosto,sarà ilresponsabile del Tg4. Il giornalista e conduttore, arrivato a Mediaset dopo una lunga esperienza sul servizio pubblico, avrà al suo fianco il conRosanna Ragusa, che nei mesi scorsi aveva guidato la testata dopo le dimissioni di Mario Giordano. Tg4: chi èNato a Roma nel 1966, laureato in Scienze Politiche,ha svolto in Rai gran parte della sua brillante esperienza professionale. Corrispondente dagli Stati Uniti da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013), successivamente conduttore di Uno Mattina Estate e dal 2013 al 2017 di Agorà su Rai3, è stato anchedel Giornale Radio Rai e di Radio1. “L’ingresso dialla guida del Tg4 anticipa un altro importante ...