Gerardo Greco è il nuovo direttore del Tg4 : L'annuncio è stato comunicato da Mediaset: Gerardo Greco sarà il nuovo direttore responsabile del Tg4 a partire da domani, 10 agosto 2018. Greco prende il posto di Rosanna Ragusa (che comunque sarà suo condirettore) che ha diretto il telegiornale di Rete 4 dallo scorso 7 maggio 2018, dopo le dimissioni di Mario Giordano, rassegnate 3 giorni prima.In seguito all'arrivo di Gerardo Greco, Mauro Crippa, il direttore generale dell'informazione ...

Rete4 : Gerardo Greco conduce «W l’Italia» - Nicola Porro «Quarta Repubblica» : Gerardo Greco Il nuovo palinsesto di Rete 4 entrerà in rotazione già a partire da settembre. Gerardo Greco, Nicola Porro e Piero Chiambretti – nuovi volti del canale – debutteranno a pochi giorni di distanza in prime time, poi a fine ottobre toccherà a Roberto Giacobbo. Ecco, oltre alle date della messa in onda, i titoli dei loro programmi, che per la verità non brillano particolarmente per originalità. W l’Italia è il titolo ...

Rai - Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr : guiderà la tv dei vescovi. Un altro addio dopo quello di Gerardo Greco : Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, anche Vincenzo Morgante lascia viale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è ...

Rete 4 - la sfida di Gerardo Greco : il giovedì sera contro Corrado Formigli : Grandi manovre a Mediaset. Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, sostituirà Del Debbio al giovedì e si scontrerà, con il suo nuovo programma d'attualità, con Piazzapulita di La 7. Intanto il ...

Rete 4 - ecco il nuovo prime time : Chiambretti al mercoledì - Gerardo Greco sfida Piazzapulita : Piero Chiambretti Due prime serate d’informazione, una di intrattenimento. Poi la divulgazione con Roberto Giacobbo e la cronaca. Dopo la presentazione ufficiale, Rete 4 rifinisce i dettagli della propria programmazione autunnale 2018. Il palinsesto firmato dal direttore Sebastiano Lombardi – come abbiamo già avuto modo di illustrarvi – riserverà delle novità soprattutto nel prime time. ecco, nello specifico, come sarà ...

Gerardo Greco in arrivo nella Rete4 tutta news : Pare che per il passaggio di Gerardo Greco dalla Rai a Mediaset, sia cosa fatta. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma se le indiscrezioni venissero confermate, l'attuale direttore del Giornale Radio ...

Gerardo Greco passa a Mediaset?/ La direzione del TG4 : “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!” : Gerardo Greco passa a Mediaset? Per lui si aprono le porte della direzione del TG4: “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!”, il comunicato e la risposta al Giornale Radio Rai.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:24:00 GMT)

ReteQuattro - Gerardo Greco nuovo direttore del TG4 : Aria di cambiamento sempre più profondo, dalle parti di ReteQuattro. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Roberto Giacobbo in Mediaset con un programma in prima serata sul quarto canale e l’addio anticipato dei programmi di Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, ecco la notizia dell’approdo di Gerardo Greco al TG4, dove lo attende la direzione. Ma non solo: si parla anche di un nuovo show in access ...

Gerardo Greco verso la direzione del Tg4. Il giornalista ai colleghi Rai : «Non sono affezionato alle poltrone» : Gerardo Greco Le trattative con Mediaset sono in corso da tempo: Gerardo Greco, ormai, non ne fa mistero. Il giornalista romano, attuale direttore del Giornale Radio Rai, potrebbe infatti passare all’emittente del Biscione a partire dalla prossima stagione tv. Ad attenderlo a Cologno Monzese, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe la direzione del Tg4. Se tutto andasse per il verso giusto, l’ex conduttore di Agorà ...

I Retroscena di Blogo : Gerardo Greco direttore del Tg4 - questa settimana si chiude : Dunque a Rete 4 si cambia. La rete diretta dal buon Sebastiano Lombardi cambia i suoi connotati per quel che riguarda l'informazione, abbandonando certi toni urlati, per sposare quelli più ragionati, tecnici e di profilo alto propri, tanto per fare un esempio chiaro a tutti e senza girarci troppo intorno, di La7.Si era già capito in questi ultimi mesi con l'uscita dalla rete di Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, oltre che un intensiva cura ...