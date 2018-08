: Razzi di Hamas sulla città di Sderot, Israele risponde con raid su “obiettivi terroristici” a Gaza… - LaStampa : Razzi di Hamas sulla città di Sderot, Israele risponde con raid su “obiettivi terroristici” a Gaza… - HuffPostItalia : Israele bombarda Gaza dopo i razzi lanciati da Hamas su Sderot - MediasetTgcom24 : Gaza, Onu: 'Timore per escalation e razzi verso sud Israele' #Gaza -

Nuove sirene di allarme nel sud di Israele. Lo fa sapere il portavoce militare israeliano. Intanto, una fonte di alto livello dell'esercito ha detto che il governo sarebbe pronto ad avviare "la più ampia operazione militare che si sia mai vista a". L'inviato Onu per il processo di pace, Mladenov, si dice preoccupato: la "situazione può rapidamente deteriorare con conseguenze devastanti per tutti". Greenblatt, inviato in Medio Oriente del presidente Usa, Trump, condanna il lancio dida parte di Hamas.(Di giovedì 9 agosto 2018)