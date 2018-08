Gaza | notte di guerra | 3 morti | tra cui una donna incinta e la figlia Hamas | “Israele

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Razzi e colpi di mortaio, 150 in tutto secondo l’esercito, sparati verso il sud di Israele che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nella Striscia e causando tre, in base a informazioni dei media palestinesi, tra cui unae la. È il risultato dell’ultimadi. Undici israeliani sono rimasti feriti, tra cui unain condizioni serie. A causa della situazione, in nottata il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Avigdor Lieberman hanno tenuto una riunione di emergenza. L’escalation sembrava rientrata dopo lo stop ai lanci annunciato da un alto ufficiale palestinese, ma nel pomeriggio i media hanno rilanciato la notizia di due razzi arrivati a Beer Sheva. Intantoaccusa Israele di voler sabotare i colloqui di pace in corso, mediati da Onu ed Egitto. “Il tempo dell’escalation sulla Striscia e ...